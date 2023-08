Conmoción en la avenida de Portugal. Una serpiente anda suelta por esta zona del barrio del Carbayedo y, hasta el momento, no ha sido capturada. Según apuntó un agente de Medio Ambiente, la serpiente "no es peligrosa". Pero aún así, las personas allí presentes estaban asustadas.

El animal se coló por un pequeño hueco situado en la parte baja de un kiosco de la ONCE. Agentes de la Policía Local se personaron en la zona para intentar capturar a la serpiente y dado que la culebra no salía, se pusieron en contacto con los bomberos para ayudar en la operación. En un principio, barajaron varias opciones para capturar a la serpiente: introducir humo, agua o esperar hasta que saliera.

"De repente aparició la policía y me dijo que a menos de tres metros hay un serpiente con la cabeza triangular. Y de verdad, cuando yo la he visto, me parecía bastante grande. Todos estuvimos aquí mirando hasta que la anfibia empezó moverse y se metió al un agujero del kiosko"", detalló una vecina. El agente de Medio Ambiente desplazado detalló que ese tipo de animales "suelen ivernar entre las paredes de los edificios y suelen salir".