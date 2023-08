Asturias tiene todas las fortalezas para liderar la transición al hidrógeno verde

Asturias es una de las regiones mejor posicionadas y con mayores fortalezas para la producción de hidrógeno verde y la descarbonización de la gran industria, según coincidieron ayer en destacar los expertos que participaron en la jornada titulada "¿Por qué hidrógeno y por qué ahora? Vector para un futuro energético limpio, seguro y asequible", en el marco de los Cursos de La Granda y organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España. Eso sí, también se pusieron sobre la mesa los mayores handicaps, que se resumen básicamente en el coste económico, el desarrollo tecnológico, la carencia de formación y personal cualificado, sobre todo para puestos intermedios, y la regulación normativa.

La Granda reunió ayer en Avilés a expertos en transición energética y altos ejecutivos de empresas implicadas en grandes proyectos, como EDP, Fertiberia, Enegas y Repsol. Los ponentes coincidieron en que la transición energética debe ser progresiva y no disruptiva, para no dañar la economía, y también en que son muchos los retos a superar. De hecho, se calcula que hasta el año 2050 la demanda de hidrógeno verde no se situará en el entorno del 17 por ciento, lo que serviría para reducir las emisiones contaminantes en aproximadamente un 15%.

La directora general de Energía, Minería y Reactivación del Principado, María Belarmina Díaz, señaló que la región "está en un momento en el que atravesamos una transición energética y la necesidad de descarbonizar una industria que es muy intensiva en consumo energético y en emisiones, donde el hidrógeno es uno de los vectores que puede contribuir al proceso". En su opinión, "hay que darse mucha prisa y avanzar rápido", y Asturias "está muy bien posicionada porque tiene "fortalezas, experiencia, ingeniería, dos puertos y cadena de valor de fabricación".

Además, añadió, "es un buen momento, porque hay fondos a nivel europeo para apoyar los proyectos existentes", como el del consorcio HyDeal, "que pueden traccionar la industria, la pueden descarbonizar, y pueden convertir al hidrógeno en un nuevo vector energético". La directora general recalcó que el Principado está "entre las tres regiones europeas donde se han identificado más proyectos sobre hidrógeno ".

El aspecto económico es uno de los que más dudas desata. Juan José del Campo Gorostidi, doctor ingeniero de Minas en la especialidad de Metalurgia y socio director de Corporate Development Services S. L., fue contundente en este sentido. "Si nos embarcamos en una financiación masiva de procesos que no son competitivos pero que son más costosos que las tecnologías actuales, y lo hacemos a una velocidad y aceleración inadecuadas, se va a resentir el tejido económico".

Además, es necesario clarificar qué es el hidrógeno verde, porque "hay que cerrar la seguridad jurídica para el inversor en producción de hidrógeno". Y en cuanto a la tecnología de electrolisis se necesitan nuevos desarrollos para que el proceso se optimice y se reduzca el coste de producción.

"El hidrógeno no nos va a solucionar los problemas económicos de hoy ni de 2030. Es un viaje que hay que emprender y perseverar para llegar a la industria descarbonizada, y estamos en una situación muy competitiva y muy compleja en geopolítica mundial", advirtió.

Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno, aseguró que "el reto es enorme y será difícil alcanzar los objetivos marcados para 2050. Hay que avanzar hacia el hidrógeno renovable y se tiene que producir con fuentes renovables, y ahora no son suficientes porque tienen que ser parques fotovoltaicos y eólicos nuevos".

Y hay más handicap. "El coste es un punto crítico, y otro es el capital humano. Hay una carencia muy clara de profesionales de alto grado, pero también de Formación Profesional. Hay países que ya están implantando nuevos grados de alto nivel y definiendo nuevas líneas en FP".

Con esto y con todo, Nieto aseguró que Asturias es una de las comunidades autónomas que lleva años trabajando en el hidrógeno y tiene usuarios finales muy potentes, con proyectos muy importantes; hay mar, se está muy bien posicionados a nivel europeo y hay una colaboración público-privada muy importante".

Francisco Carro de Lorenzo, director general de Tresca Ingeniería, que desembarcó en Asturias hace solo unos meses y participa en el proyecto de EDP para Aboño, explicó que "esta es la primera revolución industrial no promovida por el avance de la técnica sino por necesidad, la de descarbonización y la de independencia energética".

El alto ejecutivo señaló que el ritmo en que se produzca la transición energética no será tan rápido como se pueda estar transmitiendo. "Son cambios en décadas, no en años y hay que interiorizarlo así. Los retos son tecnológicos, regulatorios y económicos, porque abrir un hueco para que quepa el hidrógeno sin inflaccionar la economía, es difícil. Es un cambio costoso y un vector difícil de producir".

Respecto del posicionamiento de Asturias, Carro de Lorenzo lo calificó de "maravilloso, porque tiene puertos, gran tradición industrial con la que es fácil trabajar. Y además hay un tejido industrial que se verá en la necesidad de descarbonizar y movilizará muchos proyectos en la región".

Jesús Alberto González, director de Fertiberia, incidió en que el hidrógeno verde "es la única salida" para la transición energética y señaló que en el proyecto HyDeal, del que forma la compañía, "no tiene dudas, tiene grandes retos a resolver" que se resolverán, afirmó.