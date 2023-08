"Me atrajo el texto: empecé a leerlo en el sofá y cuando lo terminé me puse a llorar"

La actriz Vicky Luengo (Palma de Mallorca, 1990) es la protagonista de "Prima facie", un drama de Suzie Harris que fue un éxito enorme en el West End de Londres y cuyo estreno en español está previsto para el próximo día 18 en el avilesino teatro Palacio Valdés. Conversa, en un taxi, con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–¿Qué fue lo que le atrajo de esta "Prima facie? ¿Que fuera monólogo, que es una cosa que no había hecho hasta ahora?

–Pues mire, lo que más me atrajo fue el texto. Empecé a leer el texto en mi casa. Estaba en el sofá. Empecé a leerlo en voz baja, como siempre se lee, y a medida que avanzaba empecé a sentir las ganas de decirlo en voz alta y cuando terminé, me puse a llorar. Me impactó tanto que dije: "Yo quiero decir esto". Fue eso. La idea de hacer un monólogo no es algo que yo buscara especialmente. Es algo que yo sabía que iba a hacer en un momento de mi vida, pero no pensaba que fuera tan pronto. Pero, bueno, me lancé porque el texto me apasionó.

–Estamos hablando de la historia de una abogada inglesa.

–Estamos con una mujer que es abogada inglesa que está atravesada por su profesión, digamos. Toda su personalidad, todas sus creencias, quien ella es, su autoestima, todo, se define desde su posición de abogada. Es una mujer muy ambiciosa, muy inteligente. Un día le ocurre un hecho concreto. Ella acostumbra a defender a supuestos agresores sexuales y un día ella es agredida.

–¿Cómo se trabaja este tipo de personajes?

–Si le soy supersincera, le diré que yo no sé cómo se hace. A día de hoy no sé aún cómo lo voy a hacer. Esta profesión cada día la aprendo y me sorprendo. Empecé tres meses antes con el proceso de memorización del texto porque son 99 páginas de monólogo.

–Vaya.

–Era muy difícil de memorizar. En el proceso de ensayos lo que he hecho es trabajar mano a mano con Juan Carlos Fischer, que es el director, y con Romulo Assereto, su ayudante. Poco a poco hemos intentado hacer un inmersión en esta mujer. Sin ver la totalidad. Porque si yo veía todo, me daba algo. He tenid de ir escena por escena. Luego tengo suerte porque toda la primera parte del monólogo es ácida, es divertida, es rápida, es estimulante. Luego, yo sola, estudié el texto, lo analicé y, además, me he visto mil quinientas películas de abogados ingleses porque el sistema legal británico porque es diferente al de aquí. He preguntado, he hablado con un abogado de allí y luego, por desgracia, mi vida y la vida de todas las mujeres está rodeada de mucha gente que ha sufrido esta violencia y he intentado hablar con ellas.

–"Prima facie" fue un exitazo en Londres. ¿Da vértigo?

–No, no me da vértigo. Estamos haciendo una pieza de teatro que como tal es una pieza subjetiva. Esto no va de competir, ni de estar a la altura. Alguien me ha dicho: "A ver si estás a altura de Jodie Comer". Jodie Comer es la actriz que lo estrenó en Londres. A mí, con todos mis respetos, eso me da igual. Lo importante no es cómo lo haga yo de bien o de mal, ni cómo este espectáculo esté de bien o de mal, lo importante es que esta historia llegue a los espectadores, que la escuchen, que les acompañe y que se emocionen. Si hiciéramos esto comparándonos con los anteriores estaría poniendo mi ego por delante de la historia y me parece suficientemente importante para no hacerlo.

–La última vez que hizo un estreno fue con "Una vida americana". Entonces había compañía, ahora está sola. ¿Cómo se lo plantea?

–No lo sé. Se lo podré contar el viernes de la semana que viene porque no tengo ni idea. Me viene en bucle el minuto antes de comenzar yo sola diciendo: "Venga, Vicky, mucha mierda". Me parece algo muy extraño. No sé. Es verdad que el teatro, aunque tú estés sola en el escenario, siempre se hace en equipo. Voy con un regidor, voy con un técnico... esta gente está conmigo, aunque no esté conmigo. Estoy nerviosa, me parece bonito estar nerviosa por este estreno, quizás porque voy a descubrir cosas interesantes trabajando sola porque el escenario al final es un lugar que acabas gestionando tú.

–También estuvo con "El golem", que también fue un trabajo de fuerza.

–Además, tuve la desgracia de coger covid en aquellos días en que estuve con "El golem" en Avilés. Recuerdo que fue muy duro. El teatro es, a veces, como cuando mi madre me cuenta lo que le pasó durante el parto: que los dolores, al final, dejan de ser lo importante.