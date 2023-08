«Hamlet», uno de los referentes del hard rock en español, encabezará la próxima edición del Rockvera, que se desarrollará el próximo 2 de septiembre en El Llar de Las Vegas, como avanzó LA NUEVA ESPAÑA en mayo. El cartel se completa con el grupo de heavy metal madrileño «Easy Rider», un clásico del género, además de los asturianos de metal extremo «Sound of Silence». «Gatos de Chernobyl» completan el cartel del que también formará parte «Tribute Against the Machine» que volverá a actuar en sesión vermú el sábado a las 13.30 horas. El resto del festival comenzará a las 20.30.