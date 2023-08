Molina, líder de "Ñu": "La gente cambió rebeldía por pose"

José Carlos Molina es el líder de "Ñu", una de las bandas que actuará mañana, viernes, en el festival "La Mar de Ruido" de Avilés.

–¿Qué tienen preparado para el concierto de Avilés?

–Haremos alguna canción de cada disco, queremos pasar por todos. Haremos lo que más convenga teniendo en cuenta el ambiente. Lo decidiré allí. Es un festival y tocaremos los clásicos. No pienso tocar el disco nuevo, la gente no va a un concierto, va a un festival a divertirse, no a aburrirse con canciones que no conoce. b

Lleva casi medio siglo de música y siempre acompañado por su fiel amiga, la flauta.

–Fue un lío en el que me metí en 1975 por ser un vago; cogí el instrumento que menos ocupaba y al final, pues he tenido que cargar con ella toda mi vida. Siento mucho que le hayan dado clases de flauta a los críos en el colegio y que la odien, sé que hago sonar la flauta más potente que una guitarra de heavy metal.

–Dijo alguna vez que la flauta es el instrumento más heavy metal...

–Es el único hecho de metal, realmente (risas).

–¿Medio siglo y con un estilo similar, cómo ha sido su trayectoria?

–Dulce y también amarga. Tenemos que soportar que grupos de viejos ingleses y americanos vengan aquí a tocar con 80 años a llevarse el dinero de nuestra gente. Estamos hartos de sufrir el desprecio del público pagando cientos de euros por ver los grupos de fuera y arruinando el futuro de los grupos de este país. El desprecio hacia grupos nacionales por parte del público es absoluto. Y creo que el público de los grupos pop es más respetuoso que el de los grupos de rock o de heavy.

–¿Por qué?.

–El público es muy snob, es de la última moda y eso siempre es ponerse al lado de los poderosos, eso queda guay.

–Pero el rock está más de lado de la rebeldía.

–Sí, pero la gente perdió la rebeldía y la cambió por la pose.

–Parafraseando una canción suya, ¿seguimos siendo un "imperio de paletos"?

–Prácticamente la inmensa mayoría. Además hemos tenido que sufrir la agresión de algunas tribus de Sudamérica que nos traído un tipo de cultura nefasta, horrible y chabacana. Y nuestros hijos se han mezclado con esa cultura.

–¿Habla de reggaeton?

–De toda esa mierda, sí. Creo que es una lacra que deberíamos vencer y eso lo dice uno que todavía no se ha hecho de Vox (risas). Es horroroso; el socialismo es demasiado permisivo para mi gusto. No sé donde estoy, a lo mejor estoy en la Luna, pero así lo veo.

–Políticamente, se ha definido como seguidor de Anguita

–Sí, pero hoy en día tendría que ser Anguita con casco y con cinturones de balas y metralletas, porque la cuestión es muy agresiva. Ahora tienes que tener la cartuchera llena de balas.

–¿Qué opina de la cultura de la cancelación, de los ataques a la libertad de expresión?

–El arte no podría manifestarse hoy en día tal y como es, todas las canciones desde el principio de la historia suelen ser el juego del hombre para conquistar a la mujer, normalmente, pero ahora eso no se consiente. Todo es machismo, animalismo,… hay que cuidar las cosas pero estamos llegando a un punto de estupidez que la gente no va a saber valerse por sí misma. La libertad de expresión se ha perdido, no se puede decir nada, ni hacer un chiste. Mucha gente está deseando ofenderse con todo.

–¿De qué manera puede luchar el rock contra esa situación?

–No puede luchar porque el público va abandonando a los artistas poco a poco. No hay nadie que les interese, interesan las personas neutras, con falta de expresión, artistas que no son artistas. El rock tiene poco que hacer. No sé que pasará, me gustaría que existiera otra vida para verlo por un agujero.

–Le veo pesimista

–No solo sobre el rock. En esta sociedad se está invitando mucho a dictaduras de cualquier tipo para tener a la gente sujeta. No consentirán el rock y el reggaeton tampoco, es posible que rescatemos la música clásica, que no está tan mal.

–Y el rock acabará siendo...

–Algo inofensivo que puedes verlo en cualquier sitio sin esa pasión, sin esa exigencia musical, no va a ser lo mismo que ha sido hasta ahora.

–Un placer…

–Te advierto una cosa, mañana me haces otra entrevista y digo otra cosa.