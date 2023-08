La UCE denuncia al Reggaeton Beach por impedir el acceso con comida

La Unión de Consumidores de España (UCE) en Asturias ha presentado este miércoles una denuncia por la prohibición de llevar consumiciones de comida y bebida a grandes festivales como el que se desarrolla en Avilés desde el pasado verano dedicado al reggaeton. «Asturias es la única comunidad autónoma de España que tiene regulado por ley el derecho a elegir los productos que se desean consumir y dónde adquirirlos para acceder a conciertos y festivales; pero por la connivencia de los Ayuntamientos, entre los que está Avilés, se hace imposible ejercer de forma pacífica ese derecho», expresó Dacio Alonso, máximo responsable de la Unión de Consumidores en Asturias, que denunció ya el año pasado a la organización del Reggaeton Beach Festival por «discriminación y arbitrariedad en el derecho de admisión».

La denuncia presentada el pasado verano aún no ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento, indicó Alonso. Eso sí, reconoció que tiene constancia de que el Consistorio avilesino abrió un expediente sancionador al respecto. Alonso indicó además que el problema no es exclusivo de Avilés, sino que también afecta a otros municipios y festivales como es el caso del Metropoli de Gijón, el Boombastic de Llanera o el We Love, de Laviana.

El presidente de la UCE Asturias destacó además que la ley asturiana fue aprobada hace 21 años «y nació de un problema en Avilés porque cuando había cine, en el Marta y María, cacheaban a los niños que compraban golosinas fuera». «Los productos de comida y bebida dentro del recinto superan como mínimo cinco veces el precio en el exterior. Esa ilegal exclusividad y monopolio prima por encima de la escena de un concierto, que son las actuaciones; acabas pagando más por la comida y la bebida que por la propia entrada», apuntó Dacio Alonso, que avanzó además que la única forma de «romper el chantaje» de los promotores es denunciar este tipo de situaciones «y a continuación reclamar». «Esperamos que haya una sensibilidad en la nueva Corporación para cumplir la ley», concluyó.