Un club exclusivo para los forofos del queso: así funciona la asociación "Pláganu"

Hay quesos que no son de verdad. Al menos, a esa conclusión llegaron varios miembros de la asociación de cata de quesos "Pláganu", fundada en 2006, en su última reunión el pasado jueves. Salió el tema de algunas invenciones queseras "modernas" que experimentan con los sabores añadiendo, por ejemplo, frutas como los arándano. Para algunos, esos "quesos" ya son un clásico. No es así para Prudencio Montes, Luis Gago y José Jiménez, los tres miembros de "Pláganu" que la semana pasada participaron en la sidrería Yumay de Villalegre en la cata mensual que organiza el colectivo; para estos expertos, esas innovaciones no mantienen la esencia de un verdadero queso. "No están al mismo nivel", concluyen.

Entre conversaciones de este tipo y degustaciones pasan sus reuniones los veinticuatro socios que actualmente forman "Pláganu". Llevan ya bastantes más de cien quesos catados, normalmente acompañados de un vino especialmente escogido con el fin de que ambos elementos mariden bien. "Algunos miembros más y yo nos conocimos en ‘Baco’, una asociación dedicada al vino. Después nos unimos a ‘Pláganu’ y pusimos los quesos en el centro de nuestra atención”, explica Gago, actual tesorero de la asociación. Cada vez que estas personas unidas por su pasión quesera se reúnen, siguen una rutina que está incluso documentada en una breve guía que entregan a los aficionados. El primer paso es siempre conseguir los quesos en las tiendas. "Si hay alguna novedad, siempre intentamos catarla", explican mientras prueban el primer queso incluido en la cata de día, un Gorfolí, escogido como mejor queso de Asturias por la asociación en 2021. Se corta un pedazo, se huele, se examina, se degusta y se comenta. Las opiniones suelen ser variadas y no se trata de competir o escoger el mejor producto, porque "el tema de los gustos con el queso es algo muy subjetivo", aseguran. Para buscar un ganador ya están las competiciones, como la de la Feria del Queso y el Vino de Avilés, en la que llevan ya varios años participando como jurado. Se empieza por los más suaves, con sabores menos potentes y, que según explican los socios, "se venden más". A partir de ahí, se sube el nivel de potencia de sabor y la cosa se va poniendo seria. Hay algunos tan fuertes que los socios no dudan en degustarlos con un poco de pan porque el picor que dejan quesos como el Cabrales, el más potente de la pasada sesión, se atasca en la garganta. Ese picor y restos de sabor se conocen como retrogusto, y es algo que no percibe quien se queda algunos pasos atrás, probando solo los quesos más suaves o manteniéndose en las lonchas para fundir que se venden en la charcutería. Entre comentarios personales, pequeñas anécdotas de tres vidas enteras dedicadas al queso y degustaciones varias corrió la pasada sesión de cata de estos especialistas y amantes del queso, que se siguen juntando año tras año para no perder una tradición que pone en el centro uno de los productos alimenticos más importante, identitario y popular de Asturias.