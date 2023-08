El festival "Songs for an Ewan Day": música y conciencia ecológica

"Era lo que faltaba para que el festival estuviera en armonía con el entorno", explica su organizador, Juan Luis Suárez. Hoy actuarán Julia Nar, Paula Koops, "Noan", Nena Daconte, "La La Love you". Cerrará la jornada de hoy y mañana dj "Cocodrilo". La cita musical del sábado a Maximiliano Calvo, Alex Wall, Anni B Sweet, Ramón Mirabet y "Smile".

El festival es gratis aunque se cobrará un euro por los vasos reutilizables, cifra que se destinará en su totalidad a la creación del Bosque Ewan, "con la que se prevé la plantación de varios árboles a corto o medio plazo, que contribuirían a alcanzar las cero emisiones".

Betty Ewan: "El yoga te ayuda a sentirte bien"

El festival Songs For an Ewan Day abre esta tarde sus puertas en Salinas. Los asistentes podrán disfrutar hoy y mañana noches de conciertos y actividades al aire libre. Una de éstas últimas la clase de yoga al estilo «vinyasa», a las 11.00 horas del sábado, impartida por Betty Ewan, colaboradora de la organización del festival desde sus inicios y «yogui» desde hace cuatro años.

–¿En que consistirán las clases de yoga en el festival?

–Estarán orientadas hacia el tipo de yoga en el que yo me formé, que es el vinyasa. Es muy dinámico y permite moverse sincronizando respiración y movimiento. Es un yoga divertido que se adapta a todos los públicos perfectamente porque, además, las clases son multinivel. Sí que es cierto que no es un tipo de yoga en el que no haya casi movimiento, pero suelen acudir personas de todo tipo cada año. Además, tendremos alguna sorpresa o regalo que todavía no puedo desvelar.

–¿Qué acogida se espera?

–Las clases siempre tienen una acogida increíble porque, además, son gratuitas, como todas las actividades del festival. Cada año quieren unirse más patrocinadores, lo cual nos alegra un montón. No son necesariamente más importantes, pero sí que van aumentando en número. Yo estoy sorprendida porque aún no había salido la convocatoria para apuntarse a la sesión de yoga y ya me estaba escribiendo mucha gente preguntando por las plazas. Las clases se esperan con ilusión. Este año hemos decidido organizar dos horas seguidas en lugar de una, gracias al buen recibimiento que tiene todos los años. Habrá entre veinte y veinticinco plazas.

–¿A qué cree que se debe ese éxito dentro del festival?

–Creo que el yoga es una actividad que empasta a la perfección con la filosofía del «Songs for an Ewan Day», además de que el bosque resulta un lugar mágico y envolvente para disfrutar de una práctica de ensueño. Creo que la actividad puede considerarse un punto fuerte dentro del festival porque permite a todo el mundo que quiera, y pueda, desconectar de los ritmos frenéticos de la vida diaria y reconectar con uno mismo, encontrando un poco de paz o tranquilidad. Con el yoga no solo trabajamos el cuerpo, sino que también entrenamos la mente y el espíritu, así que sirve para relajarse, pero también para mantenerse activo durante el festival.

–¿Qué beneficios pueden obtener los participantes?

–El yoga tiene muchos beneficios, no solo a nivel físico, sino también mental. Alivia dolores, mejora el estrés, relaja la mente y fortalece el cuerpo al mismo tiempo que ayuda a ganar flexibilidad. En general, aporta bienestar. Además, la gente que se anime a venir podrá tener la oportunidad única de hacer yoga en un bosque, que no es algo que se haga todos los días. Yo practico diariamente en un espacio cerrado y, aunque está bien, la posibilidad de hacerlo al aire libre es, sin duda, muy atractiva. El yoga está lleno de beneficios.

–¿Estas clases suponen un momento de relajación necesario dentro del festival?

–Por supuesto. Si el día anterior nos hemos quedado despiertos hasta tarde, nos van a dar un extra de relajación y de descanso. Las técnicas de respiración que haremos en las clases ayudarán a oxigenar el cuerpo y calmar la mente.

–¿Qué le diría a alguien que tiene curiosidad por las clases, pero no se decide a acudir?

–Yo no quiero convencer a nadie para que haga yoga, aunque yo lo hago cada día y creo que tiene muchos beneficios. Sí que es verdad que me gusta animar a la gente para que pruebe una clase. Al principio igual cuesta un poco más porque el yoga requiere disciplina, constancia y esfuerzo, pero enseguida se notan los beneficios. Lo más importante es empezar. El gusto por sentirse bien, que se empieza a notar más tarde, siempre es la motivación para seguir. En definitiva, a mí el yoga me hace crecer como persona y me gusta compartirlo para que la misma sensación le llegue a más personas.