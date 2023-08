Poemas para levantar la voz por las afganas

Desde 2008 la activista asturiana Antolina Gutiérrez procura dar voz a las mujeres en general y a las afganas de manera particular. Es gijonesa. Hace 49 años se fue a vivir a Suecia y allí entró en contacto de Comité Sueco-Afgano, que es una ONG dedicada a procurar mejorar la vida de las mujeres del país asiático.

"Estamos allí desde la invasión soviética", contó a LA NUEVA ESPAÑA antes de participar ayer en un acto, organizado por Amnistía Internacional, en la Casa de las Mujeres de Avilés, una conferencia-recital poético en el que las palabras de las mujeres que nacieron en el país de los talibán cobraron protagonismo.

Explicó antes de leer los poemas recogidos en la antología "La cara oculta de la mujer afgana" precisamente la situación de la mitad de la población del centro de Asia. "Hasta 2001 estuvieron sometidas a los talibán. Los norteamericanos y los aliados los echaron del poder y pudieron recuperar cosas tan sencillas como poder trabajar, salir a la calle o atención sanitaria propia. Llegó a haber un Ministerio de la Mujer. En el verano de 2021, los talibán conquistaron Kabul, la capital, de manera sorprendente y, posteriormente, el resto del país. Entonces todo aquello que habían conseguido las mujeres, que era poco, lo han perdido", se lamentó la asturiana.

"En mayo de 2021 ya predije lo que iba a pasar. Llevo haciendo este recital desde 2008. Me dijeron que los talibán de ahora iban a imponer un régimen más ‘light’. Nada más lejos", recalcó la activista gijonesa que es, además, miembro de Les Comadres. "La mujeres que habían logrado pasar las pruebas para estudiar se tuvieron que quedar en casa. Lo último que han ordenado es que ya no puedan ir a las peluquerías. A fin de cuentas, eso puede parecer una cosa menor –sólo pueden enseñar la melena en casa, a familiares–, pero la cosa no va de eso: las peluquerías eran centro de reunión que les quedaba. No hay cafés, ni bibliotecas, nada..."

Antolina Gutiérrez reclamó que Occidente reaccione. "Nadie reacciona: en Gijón gobierna Foro con Vox y nadie se concentra en la plaza del Ayuntamiento. Las mujeres de Afganistán tuvieron tiempos mejores y ya están viendo cómo se quedan en la historia. Eso mismo me pasa a mí: nací en 1948. Viví el franquismo, marché a Suecia, vi cómo las mujeres podíamos tener voz, pero ya han llegado los nuevos edictos de prohibición".