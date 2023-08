Una descarga de vatios sacude El Muelle

Vatios y más vatios. La Mar de Ruido regresa de nuevo y con la máquina bien engrasada. El kiosco de la música del parque del Muelle de Avilés sirve de altavoz al rock y así lleva casi dos décadas de bandas y géneros no aptos para quedarse quietos. El rock joven avilesino se fusiona con el más veterano, con carreras de más de cuatro décadas sobre los escenarios y discos para disfrutar de horas de música. Entre los jóvenes locales estuvieron "Wolfather" y "Winchester"; y entre los veteranos, Ana Curra y "Ñu"; y entre todos regalaron una noche de música con diferentes palos de ese fructífero universo llamado rock.

Los avilesinos "Wolfather" se estrenaron la edición 2023 del festival de rock avilesino por antonomasia y brillaron con sus versiones de "Wolfmother". Llenaron Avilés de ese sonido hard rockero con el que los australianos comenzaron a elaborar hace casi dos décadas. Fue su primera vez en "La Mar de Ruido" y clave para demostrar la valía de un grupo que defiende su propuesta y que deja a las claras que la juventud –dos de sus miembros rondan los veinte años– apunta maneras y que el rock tiene cantera.

Ana Curra cogió el testigo con su catálogo de punk, postpunk y otros clásicos de su larga trayectoria desde "Parálisis Permanente" como "Quiero ser santa" hasta piezas imprescindibles de genios como Iggy Pop y su "I wanna be your dog". Porque es que Curra creció musicalmente con "The Stooges" y también con David Bowie y otros pilares de la música que cambió el mundo hace algo más de medio siglo. Cuando el público aún se estaba reponiendo de la descarga de vatios y energía de la que denominan "reina del punk", llegó otro huracán sobre las tablas del kiosco de la música, una de las bandas supervivientes de la primera hornada de grupos de heavy metal en español y con José Carlos Molina a la flauta y a la voz.

"Ñu" es un clásico y su sonido depurado devolvió a más de uno a aquellos años de largas melenas, de pantalones ajustados y tachuelas en la chupa, todo con la inconfundible voz de Molina. Y, entre tanto, esos temas que recuerdan que "No hay ningún loco", entre una larga lista.

Y para el postre, los avilesinos "Winchester" y sus balas de rock and roll en formato de power trío. La banda que hace guiños a "Black Crowes" o "Led Zeppelin" en sus composiciones, suena como un cañón y dignifica el género con solo voz, guitarra, bajo y batería que demuestran que no hace falta más para sonar contundente y pulido.

Hoy más, con Teresa Williams y Larry Campbell, Carlos Varela, Juaco Vil & "Los Percanes" y "Madera Rock".