Luanco viaja a los años 90 con pop y electrónica

Valparaíso fue una discoteca entre Luanco y Candás que una generación aún no ha olvidado ni quiere olvidar. El festival "Luanco al mar", consciente de aquel recuerdo, ha traído al muelle viejo a algunas de las bandas que sonaban –eso sí, como música enlatada– en aquel recordado local. Esos grupos son, entre otros, "Amistades Peligrosas" y "Modestia Aparte", que animaron el cotarro en la segunda jornada del festival en la que no faltaron clásicos que el público coreó como si la noche de ayer fuera una de tantas del Valpa de aquellos gloriosos años noventa. El dj "The Real Frana" abrió la velada, "Agente Blossom" continuó con pop. Y con esos temas como "Cosas de la edad", un himno generacional de "Modestia Aparte" y "Estoy por ti", de "Amistades Peligrosas" permitieron continuar por la senda musical de los noventa. "The Real Frana" fue el encargado de fusionar el pop con el disco en el intermedio. Y luego, todo se convirtió en un "Viva la fiesta" de la mano de Paco Pil, uno de los padres de la música electrónica española, junto a Chimo Bayo, que actuó después y dejó claro que "Así me gusta a mí" y todo con sus "Bombas" de por medio y "Extasi" y otros clásicos. Hoy es el turno de Diego el Cigala.