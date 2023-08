San Lorenzo reúne a los vecinos de Llaranes en torno a la mesa

Las fiestas patronales de San Lorenzo, en Llaranes, han vuelto a ser un hervidero de diversión para los vecinos y visitantes del barrio avilesino. Los actos organizados por la Comisión de Festejos de Llaranes (Cofella) han logrado el objetivo de sacar a la gente de sus casas para disfrutar de un barrio que está muy vivo y que ayer se volcó en una comida popular –una novedad del cartel festivo– en el aparcamiento del estadio Muro de Zaro.

"¿Quién no va a querer pasarlo bien? Es imposible no disfrutar en estas fiestas", aseveró María Tabares, actualmente residente en Versalles pero nacida y criada en Llaranes. Junto a ella estaba Teresa Núñez, quien con los años también abandonó el barrio en el que creció, pero que, como Tabares, no duda en regresar por San Lorenzo para hacer fiesta con su familia y amistades de toda la vida.

Ambas mujeres, socias de Cofella, son fijas de una festividad que reúne a jóvenes y mayores de la zona y que, precisamente, utiliza ese poder de convocatoria como reclamo para "hacer barrio", según destaca Conchita Hevia, actualmente residente del Pozón pero que también acude sin falta a las fiestas de Llaranes, donde años atrás su hija participaba en una agrupación de baile.

"No hay unas fiestas de barrio iguales. El ambiente es familiar y muy alegre. Es importante que un barrio pequeño esté unido", comentó Jairo Lorenzo, de 31 años, que estaba acompañado de su pareja, Esmeralda Martínez, y de su hija India, de dos meses y medio. "Las fiestas están siendo estupendas; hemos ido a todas partes con la niña sin problemas. Llaranes es un barrio que no tiene comparación", piropeó Martínez.

"Podemos sentirnos orgullosos porque está siendo un éxito, la gente se ha volcado con las fiestas. Los hinchables acuáticos y la Holy Party tuvieron gran acogida", comentó Aarón Macías, presidente de Cofella, que celebró la alta participación en la comida popular, en la que se inscribieron 340 personas.

Durante el acto actuó el dúo "Impresión", que amenizó la sesión vermut hasta el inicio de la comida, basada en un menú de calidad: paella de marisco, carrilleras al vino tinto y un tradicional arroz con leche de postre.

Hoy lunes, los asistentes podrán acudir a la última tarde de las fiestas de San Lorenzo, donde las atracciones infantiles estarán a mitad de precio por ser "Día del niño".