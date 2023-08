El Avilés sigue con la pólvora mojada. Los blanquiazules se han hecho con el Memorial Ricardo Fernández tras vencer a un gran Lenense, pero el encuentro dejó claro que los avilesinos necesitan algo más en ataque. Cañedo probó varios cambios de posición y llegó a colocar a Alorda del nueve, pero se sigue echando en falta un hombre diferencial en la punta de ataque.

Con la mente puesta en el encuentro de mañana ante el Lugo, Cañedo apostó con un once plagado de novedades, con dos canteranos, Mini y Hugo Peláez, como titulares. Además, en una prueba más de pretemporada, el ovetense junto en la colocó a Isma Cerro y a Mini en la medular, lejos de su radio de acción habitual, la banda. La idea parecía clara: frescura y velocidad para romper el muro del Lenense. Pero el conjunto local estaba preparado para el reto.

Con un 4-4-2 muy bien estructurado, el Lenense no dejaba huecos para que los jugadores blanquiazules pudieses derribar su muralla. Lo intentaron los avilesinos por las bandas, con Alorda y Davo Fernández haciendo mucho daño con sus arrancadas, pero sus intentos quedaban en nada cuando tenían que realizar el último pase. Faltaba un chispazo que decantase la balanza a favor de los De la Villa del Adelantado, incapaz de meter el miedo en el cuerpo a Doldán. Mientras, los de Bola de Lena aprovechaban los contragolpes para meter el miedo en el cuerpo a los de Cañedo. Aviso Pablo Sánchez antes del minuto 10 con un potente disparo desde lejos, ocasión que sirvió de vaticinio para lo que le esperaba al Avilés.

Llegada la media hora de encuentro llegó el primer tanto. El Linense aprovechó una falta lateral para mandar un balón a la olla y Guti cazó un mal rechace para, solo ante Álvaro Fernández, mandar el balón al fondo de la red. Jarro de agua fría para el Avilés, que encajó así su primer gol de todo el verano. Lo siguieron intentando los blanquiazules, con Alorda y Mini intentando buscar las cosquillas del muro verdiblanco, pero no hubo manera.

Tras el descanso Cañedo siguió probando cosas nuevas. El ovetense sustituto a Isma Cerro por Joel del Pino en ataque, colocando al canario, al igual que al extremeño, por el carril central. De sus botas nació el tanto de la igualada blanquiazul. Del Pino colgó un gran córner al área que Alorda, el mejor del encuentro, remató de volea, haciendo inútil el intento de Doldán de parar el disparo.

Durante la segunda mitad el dominio del Avilés fue total. El cansancio hizo mella en el Lenense, que ya no basculaba al mismo ritmo que en la primera mitad. Eso lo aprovecharon los blanquiazules, con mucha más mordiente en ataque. Cañedo volvió a sacar su pizarra y aprovechó los últimos compases del encuentro para colocar a Alorda y de nueve, en un nuevo experimento a la espera del tan ansiado delantero. Pero este truco no tuvo efecto y, tras un par de intentonas del Lenense, el encuentro se fue a la tanda de penaltis. Desde los once metros los avilesinos se mostraron infalibles y, aprovechando un error de Guillermo, se llevan el Memorial Ricardo Fernández a sus vitrinas.