Alfredo González se despide de los escenarios. Y para hacerlo, el cantautor turonés ha decidido cerrar esta etapa de su vida profesional con un último concierto en la Sala Club del Centro Niemeyer. Será el sábado 25 de noviembre a las 20.00 h., cuando el piano y la voz de este músico digan adiós al público interpretando las creaciones de toda su carrera junto a las canciones de su postrero mini-álbum “Se parece al final”. Las entradas están a la venta desde mañana, viernes 18 de agosto, a las doce del mediodía.

“Se parece al final" es el título del EP y de la gira que Alfredo González, músico de reconocida trayectoria dentro y fuera de nuestra región, realizará para subirse por última vez a los escenarios y cerrar su etapa como cantautor. González pondrá broche a una carrera llena de éxitos y galardones entre los que destacan el Premiu al Meyor Cantar del 2009, el Premiu de la Crítica RTPA al Meyor Discu d'Autor por “La nada y tu” y 4 premios AMAS en diferentes ediciones.

Además, su canción “La nada y tu” fue elegida, por un comité de expertos en cultura asturiana, como la novena mejor canción de la historia de la música asturiana.

Una despedida a través de una serie de conciertos a piano y voz que tendrá su culminación en el Centro Niemeyer.

En palabras del propio artista: “Es tiempo de despedidas, pero no de tristeza. Sencillamente, me cansé de mí. Me apetece saltar otros muros, jugar a los heterónimos, fracasar de otro modo. Me marcharé sólo, con mi piano y mis excusas, igual que empecé. Y sólo espero encontraros entre las butacas, cantando o imaginando que cantáis. Felices de celebrar este final conmigo”.

Más de 20 años de prolífica carrera

Alfredo González (Turón, 1981) se subió por primera vez a un escenario mediado el año 2001, en el Café “La pista” de Mieres, para abrir un concierto de Pablo Mónico. Aquellas canciones sólo llamaron la atención de una persona que, curiosamente, era el técnico de sonido de la actuación y acababa de poner en marcha un estudio de grabación. Hablamos de Marco Castañón, primer apoyo y culpable (en labores de producción artística y coproducción ejecutiva) de “La vida de alquiler” (2004).

Como todos los comienzos, fue un disco ingenuo y cariñoso, pero cumplió su papel. En Asturias el nombre de Alfredo comenzó a escucharse tímidamente y aquellas copias se vendieron de escenario en escenario. En mayo de 2008, Alfredo firma su primer contrato discográfico y publica su primer disco a nivel estatal (“Dudas y Precipicios”, DFX Discos Especiales, 2008). Pocos meses después llega a un acuerdo con Discos L’Aguañaz para editar su primera referencia en llingua asturiana, que vería la luz en diciembre del mismo año con el título de “La nada y tú”.

Hasta el año 2011 presenta ambas grabaciones por toda España, llegando a finalizar su gira en Colombia, acompañado por Pablo Moro. En el año 2012 publica “Dobleces” (Algamar Producciones), con diez canciones en castellano y diez en asturiano (estas últimas con letra de Pablo Texón), en el que colaboran artistas de la talla de Quique González, Fabián, Fernando Macaya o Hendrik Rover.

En febrero de 2015, también bajo el amparo de Algamar Producciones, se publica “La paciencia del faquir”, una vuelta de tuerca en las composiciones de Alfredo que contó con la producción del ilustre Paco Loco, en su estudio del Puerto de Santa María.