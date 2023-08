Asturias y León estrechan lazos gastronómicos y fraternales en Avilés

Las legumbres forman parte de la base de una alimentación saludable para las personas, ya que son una fuente de hierro, zinc y magnesio. Entre la gran variedad de legumbres destacan las alubias. Las fabas, en Asturias, conforman el plato estrella de la gastronomía regional: la fabada. Sin embargo, existe otra variedad menos conocida pero que es una joya de la cocina asturiana –y gallega–. La alubia verdina, recibe ese nombre porque son recolectadas antes de su maduración. Con un sabor afrutado, suele usarse en guisos con mariscos y pescados. La sidrería Yumay, en Villalegre, respetó esa combinación y, con su plato de verdinas con pixín y langostinos, recibió en 2022 el premio a las mejores verdinas de España, plato que hoy degustará José Cañedo, presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía (ALG).

La visita se gestó tras la invitación que recibió Cañedo para acudir a una comida con la Real Cofradía de los Quesos de Asturias, donde conoció a Carlos Martínez Guardado. «Queremos hacer intercambio cultural entre Asturias y León, mostrar la gastronomía en la provincia vecina», resaltó Cañedo sobre su invitación para saborear el plato de verdinas.

No será la primera visita de Cañedo a Asturias, ya que como cuenta, su padre era de Oviedo, por lo que su conocimiento sobre la gastronomía asturiana es reseñable. «Mi familia es asturiana, he pasado mucho tiempo allí. La fabada es otra historia; he tenido la suerte de probar las mejores», comenta José Cañedo, que no pierde la oportunidad de señalar que «la mejor» es la casera, como la que prepara su cuñada en Ribadesella, a donde aprovecha para viajar siempre que tiene ocasión.

La AGL, entidad que preside Cañedo, organiza varias actividades para promocionar la comida tradicional, como el concurso nacional de torrijas, que cuenta con gran participación asturiana e internacional. Además, el próximo martes, tendrá lugar la Fiesta del tomate de Masilla, un tomate «espectacular» según Cañedo, cuya entidad «vela por la promoción de ese y otros productos autóctonos».