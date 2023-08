"Un monólogo como este te arraiga al suelo", dice Vicky Luengo, que estrena "Prima Facie"

La concejala de Cultura, que es la socialistaYolanda Alonso, estaba encantada ayer en el "foyer" del teatro Palacio Valdés durante la presentación del primer estreno nacional del mes de agosto en Avilés: "Prima Facie" –mañana, a las 21.00 horas–, un soliloquio de la escritora Suzie Miller que en español interpreta Vicky Luengo bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y con la empresa Producciones Teatrales Contemporáneas (PTC). Y estaba encantada porque se juntaron "un desconocido, una conocida y una productora totalmente familiar". Y es que Fisher es la primera vez que está en Avilés –"estoy muy emocionado, ya sé que es tradición en una sala como esta y he comido espectacularmente", confirmó–, Luengo hace tiempo que no volvía a la escena avilesina –estrenó en el odeón local "Una vida americana" y hace unos meses interpretó "El golem", pero en el Centro Niemeyer. Donde no hubo dudas fue con PTC, que lleva más de treinta años estrenando en Avilés. "Son de la familia".

"Leí este texto y cuando terminé, empecé a llorar", confesó la protagonista de "Prima Facie", que es un término legal proveniente del latín que significa "a primera vista". Se trata de un monólogo que dice una abogada acostumbrada a defender agresores que un día es víctima de una agresión. "Un monólogo como este te arraiaga al suelo", confirmó Luengo. "Nada más terminar, llamé a mi representante y le dije que tenía que hacerlo", subrayó la actriz. "No podía rechazarlo... si veo a otra actriz haciéndolo iba a querer matarla", bromeó. Y es Luengo tuvo claro desde el primer momento que ella tenía que estar "al servicio de estas palabras y no al revés". Y por eso espera que la gira que empieza en Avilés "sea todo lo larga que se pueda" porque lo que Suzie Miller contó en inglés, y ahora Fisher hace en castellano, "tiene que llegar a cuantas más personas mejor". Esta situación, este enamoramiento con el texto, también es una cosa que sintió el director de escena que debuta en Avilés. "Iba en tren cuando lo terminé. Estábamos pensando los de PTC y yo en hacer algo: tenía que ser este espectáculo", confesó Fisher. Tras un café en común, tras que Luengo comprobase que Fisher era "buena persona", los dos se pusieron a trabajar. "Le pregunté si era buena persona, si gritaba cuando dirigía... no me gusta trabajar con esa presión, no doy todo lo que puedo", apuntó la actriz. Y así que la actriz mallorquina se puso a memorizar las 99 páginas que tiene el monólogo y "sin querer a pensar en cómo iba a crear al personaje". Ella confesó que tenía claro el principio y el final. Sabía que se tenía que notar en su aspecto porque eso que la abogada cuenta tiene que dejar huella en su propia creación. En todo caso y, pese a que la función ya la ha probado "algunos amigos como público", Luengo "sigue cagada". Se trata de un monólogo, el instrumento más peligroso de un intérprete. "‘Sí, ahora te van a descubrir cómo eres’, me decía", confesó Luengo. Esta noche, ensayo general. Mañana, estreno nacional antes de ir a Madrid.