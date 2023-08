"Canela" o la certeza de la crisis ganadera

"Ven", llama Manuel José Martínez a sus vacas. Y los animales, atravesando el campo seco, perezosamente deambulan hacia él. Lo conocen, además saben que su dueño nunca viene con las manos vacías. En el cubo, Manuel José les trae un manjar exquisito: pienso con las vitaminas y minerales añadidos. "Está bien para sus patas, para la piel", asegura el ganadero.

De todas, una vaca se destaca en particular por su color. Se llama apropiadamente "Canela". Parece mentira, con lo nerviosa que estaba la res en la rifa de la xata del pueblo. Ese día, Manuel José la llevó para participar en la subasta tradicional en Santiago de Ambiedes. Había marcado un precio de salida de 1.600 euros. Mencionar que la vaca está preñada de 3 meses y tiene cinco años. Además, a Manuel le costó mucho conseguir que el dueño anterior, del pueblo Brañaseca, quisiera venderla. "Los padres de ‘Canela’ son de Brañaseca, es un pueblo en los montes cerca de Cudillero. Primero he comprado al ‘xatín’ de ‘Canela’, quise comprarlo junto con ella. Pero el dueño no me la quiso vender. Luego tuve que volver y al final lo conseguí, me costó 1.500 euros", recuerda Martínez. A lo largo de los últimos 6 meses Canela formaba parte de su ganado en Gozón. Para Manuel José, llevar esta vaca a la subasta significaba, sin duda alguna, despedirse de ella. Sin embargo, nadie quiso empujar por Canela. Y aquel momento era histórico. "Lo que más me sorprendió e hizo pensar es que nadie pujó por la vaca. Aunque decir sorprendió es un poco mentira. Viendo cómo está la cosa, ahora los ganaderos no están para comprar, no se lo pueden permitir con todo lo que tenemos hoy en día", lamenta el dueño de la vaca.

El año pasado por estas fechas sus vacas comían hierba fresca del campo. Pero ahora, superado el agosto, además del pienso les echa hierba seca, la que está preparada y almacenada para el invierno. ¿Hasta cuándo durarán las reservas? Nadie sabe. "He almacenado mucho. Lo que tenía en mi prado, lo he comprado también. Creo que llegará hasta enero o febrero. Y después ... Antes de comprar más comida para ellos, prefiero vender las vacas, así es más rentable", lamenta el ganadero. Este año el sector ganadero en Gozón y en Asturias, en general, sufre las consecuencias de una sequía que afecta directamente a las plantaciones de maíz. La planta espiga y apenas salen "panoyas", que son la base de la alimentación del ganado. Se trata de unas pérdidas de 4.000 euros por hectárea. Para no generar mayor debacle, y de alguna manera minimizar los daños por la sequía, los ganaderos han decidido adelantar la recogida del maíz. Pero es ya tiempo perdido. Y todo esto, a partir de las otras deducciones que afectan al sector.

España es el mayor productor de pienso fabricado con cereales y oleaginosas (las plantas como el girasol). Casi el 45 por ciento de los cereales que compra la Península Ibérica, vienen de Ucrania. Pero ahora mismo, el conflicto armado está frenando todo menos los precios, que ya han tocado techo.

Hace dos años Manuel José compraba una tonelada de pienso por 300 euros, en esta primavera alcanzó los 560 euros por tonelada. Ahora mismo el precio ronda los 490 euros. "Yo vendo carne a Alimerka. Antes por un kilo me pagaban 5 euros, ahora ya han subido un poco, 6,2 euros por kilo. Pero con este precio y lo que cuesta el pienso no ganamos nada, no sé si perdemos", afirma Martínez.

Alrededor de su ganadería quedan 2 ó 3 ganaderos más, y cada año su ganado se reduce. Tener las reses resulta cada vez más caro, e intentan ahorrar donde se puede. Antes el dueño de las vacas podía permitirse comprar cuatro camiones de serrín al año para que la cuadra de xatos quedara limpia y seca, ahora mismo echarlo es un lujo inasequible. Manuel José Martínez tuvo que reducir los gastos de serrín a la mitad. "Pues ahora les pongo paja picada, la mezclo con serrín. Aunque ahora un paquete de paja de 600 kilos, que prácticamente no vale para nada, cuesta 150 euros en vez de 60 euros". El sector ganadero parece estar de capa caída.

"Yo si vendo las vacas por lo que me den o las llevo al mercado, o las vendo todas con la hierba que tengo y entonces yo tengo el año resuelto. Ahora me sale más rentable vender las bolas de silo y la hierba que echarlo a las vacas", suspira Manuel José mirando a "Canela", el reflejo de esa crisis en ascenso.