Uno de cada cuatro conductores da positivo en los controles de alcoholemia

La tasa de positivos en detección de drogas en conductores casi triplica a la de alcoholemias. Una de cada cuatro personas que se sometió al alcoholímetro de la Policía Local de Avilés el año pasado dio positivo. Pero en los controles de drogas, la tasa se eleva hasta el 68%. Cocaína, cannabis y opiáceos son las más frecuentes, y algunos conductores incluso dieron positivo en varias de ellas a la vez.

La Dirección General de Tráfico comenzó a hacer controles de alcoholemia a los conductores en 1981, pero no fue hasta 2010 cuando implantaron los test de drogas. Según los expertos, es por esto que la ciudadanía tiene más interiorizado que no se debe conducir después de haber bebido, y no tanto con las drogas.

La memoria de la Policía Local de Avilés analiza las pruebas practicadas y los resultados tanto en el caso de alcoholemia como de drogas. Los resultados son los siguientes:

Alcoholemias

La Policía Local de Avilés realizó el año pasado 2.427 pruebas. Según la memoria correspondiente a 2022. En los controles preventivos es donde más casos se confirman en términos absolutos, pero en términos relativos hay más positivos cuando la prueba se realiza tras haberse producido una infracción grave.

En cifras esto se traduce en 1.621 controles practicados, en los que se confirmaron 155 casos positivos, que representan el 25,04% de las 2.427 pruebas realizadas a lo largo de todo el año. Sin embargo, cuando en las 652 pruebas se realizadas después de haberse producido una infracción grave de tráfico, los positivos ascendieron al 68%, con 421 casos.

La Policía Local también realiza pruebas de alcoholemia después de que se haya producido un accidente. En estos casos se practicaron 154, en los que 43 fueron positivas (06,94%).

Las pruebas de etilometría se realizaron a 2.062 hombres, el 84,96% del total, y dieron positivo 525, que representan el 25,46%. En el caso de las mujeres, se sometieron al test de alcoholemia 365, un 15,04% del total, dando positivo 94 (25,8%).

Las horas críticas para quienes bebieron y después se pusieron al volante fueron entre la 01.00 y las 03.00 de la madurada. Esos fueron los tramos horarios donde se concentró un mayor número de positivos. Y los que menos, entre las 10.00 y las 17.00 horas, aunque los hubo que sobrepasaron los límites en esas franjas horarias.

Drogas

A lo largo del año pasado la Policía Local de Avilés realizó 658 test de drogas, de los que 448 fueron positivos, el 68,23%. Un total de 207, el 31,45%, dieron negativo y hubo dos casos en los que se negaron a realizar la prueba, uno en los conductores masculinos y otro entre las femeninas.

Por género, 616 hombres realizaron el test de drogas frente a 42 mujeres. En el caso de ellos, 416 dieron positivo, el 67,53%, mientras que en el de ellas lo hicieron 33, que representa el 78,57%.

En cuanto a los motivos de los controles de drogas, en la mayor parte de los casos fue por cometer infracciones de tráfico, que representaron el 71,9% del total (473 pruebas). Le siguieron los test que se realizan durante los controles preventivos, que fue en un 25% de los casos (165), y por siniestro de tráfico se practicaron 20, (0,3%).

La Policía Local de Avilés analiza las pruebas positivos también en función de la hora a la que se realizan los test, y el resultado varía respecto a los de alcohol, debido a que el efecto de los estupefacientes se prolonga durante más tiempo.

Así, el mayor volumen de positivos se registraron entre las 02.00 y las 03.00 de la madrugada, pero es por la tarde, a partir de las 17.00 horas y hasta las 22.00 horas cuando se registraron más test que indicaban un consumo previo de estupefacientes.

La memoria de la Policía Local de Avilés también realiza el estudio por tipo de estupefacientes, de las 449 pruebas positivas registradas en 2022, un total de 313 lo fueron en cocaína (47,7%), seguida del cannabis, con 206 (31,4%), y los opiáceos en 90 casos (13,7%). A una buena distancia se detectaron también positivos en anfetaminas en 37 casos (05,6%) y en metanfetaminas, se registraron 10 casos (el 01,5%).