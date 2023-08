Los surfistas tildan de "barbaridad" habilitar una escollera en La Peñona

"¿Estamos dispuestos a sacrificar una playa por intentar salvar un mirador?", se pregunta el surfista Lucas García, con décadas de experiencia en el deporte de las olas y pleno conocimiento de la playa de Salinas. Reflexiona después de conocer la alegación que el Ayuntamiento de Castrillón, en manos del PP, ha hecho para intentar frenar la erosión por el oleaje de la Peñona y salvar así el mirador, actualmente clausurado por Costas. La propuesta municipal se centra en habilitar una escollera, extremos que tanto el también experimentado surfista castrillonense Carlos Meana y García tildan de "barbaridad" y "aberración".

Lucas García abunda que ese dique semisumergido afectará notablemente a la playa: "Sin ser oceanógrafo ni geólogo, todos sabemos que el mar viene del noroeste y eso (la escollera) lo que va a conseguir es limitar la mitad de la playa, es una barbaridad lo que plantean para proteger un mirador donde va a hacerse fotos la gente, van a sacrificar lo que es Salinas, que es la ciudad del surf". Carlos Meana abunda en la idea de proteger La Peñona: "Si la naturaleza dice que La Peñona tiene fecha de caducidad… que caiga cuando tenga que caer. Desde el punto de vista ecológico todo esto es una barbaridad y desde el foco turístico, lleva meses cerrado el mirador por seguridad, si la gente lo que quiere es ver el mar, también puede hacerlo desde Pinos Altos o desde la propia playa, pero que se dejen de cemento para proteger La Peñona porque la erosión continúa y no sabemos el tiempo que va a durar".

La situación actual de esa península, con el mirador cerrado por Costas por motivos de seguridad ante el riesgo de desplome, viene derivada de hace varias décadas, indica Lucas García. "La Peñona tiene en medio un agujero que cada vez es más grande, el problema principal surgió precisamente cuando hicieron la obra del Museo de Anclas, construyeron una plataforma de cemento que, al ser una zona arcillosa, se rompió y después lo reforzaron con una escollera para que no se viniera abajo y taparon el desagüe natural, antes había un desahogo de las olas, que rompían entre la Peñona y la roca donde está Cousteau; crearon un contraolas y un rebote y la erosión se multiplicó", señala.

Los surfistas confían en que el plan de habilitar una escollera semisumergida no prospere "por salvar el mirador". "Es un mirador guapísimo, si lo es. ¿Pero es vital?, no", mantiene con firmeza Meana, quien no tiene dudas a la hora de expresar que "la naturaleza ha de seguir su curso" y la acción humana no ha de ponerle trabas. "Si hay un peligro para los viandantes, es normal que ese espacio quede cerrado, como ocurrió con el puente colgante", abunda.

La propuesta de Castrillón para intentar mantener el mirador de La Peñona se apoya en el informe "Nueva alternativa para la conservación del entorno de La Peñona de Salinas (Asturias)", redactado por el oceanógrafo Jorge Fernández Rodríguez. Ese documento determina que las ampliaciones y modificaciones realizadas en las últimas décadas en el dique de entrada de la ría de Avilés han alterado la morfología de la playa de Salinas-El Espartal, "pero también la de la península de La Peñona, que ha incrementado su erosión en las últimas dos décadas".

El oceanógrafo plantea dos alternativas para la barrera defensiva: un dique sumergido o arrecife o un dique sumergido en talud, y recuerda que esta construcción no solo minimizaría el impacto de la erosión del mar, sino que también "promoverá la colonización de una gran cantidad de organismos marinos que utilizarán este dique como hábitat, refugio y alimentación".

Al margen de la escollera, el Ayuntamiento defiende que es necesario un "estudio geotécnico específico que aborde la estabilidad de La Peñona y que aporte, en caso necesario, soluciones o medidas de sostenimiento necesarias para garantizar la seguridad.

El Ayuntamiento valora la demolición que plantea Costas como "incongruente"

Desde el Consistorio castrillonense se argumenta que ejecutar la demolición del mirador es "prematura", puesto que "parece razonable que antes de proceder a su ejecución se contemplen las circunstancias señaladas para la mayor eficiencia de los esfuerzos a desplegar". Además, se advierte de que llevar a cabo la demolición puede originar "una actuación incongruente que podría resultar antieconómica por incurrir en un gasto que no resuelve la causa principal de los graves y reiterados problemas erosivos expuestos". En este sentido, se considera que el informe elaborado en su día por la Demarcación de Costas "tiene las características de un informe preliminar", es decir, "cumple con el objetivo de una inspección, pero no tiene la entidad suficiente para tomar decisiones basadas en criterios objetivos". Aunque en dicho informe se hace referencia a riesgos y probabilidades, estos no se cuantifican, "y sobre todo, no se aportan recomendaciones". Con el escrito, el Ayuntamiento intenta la paralización del proyecto anunciado por el organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.