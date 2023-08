El fin de Alcoa o lo que cuesta cerrar una fábrica de aluminio (y con mucha polémica)

Deshacerse de las fábricas de aluminio primario de Avilés y La Coruña ha sido una operación cara. La multinacional Alcoa –su antigua propietaria, al menos hasta 2019– ha desembolsado ya algo casi 170 millones de euros en distintos conceptos para poder conseguirlo. Este proceso, además, se ha llenado de polémica: se celebró un juicio por la vía social en la Audiencia Nacional en cuya sentencia se reconoce, entre otras cosas, que "la venta de las plantas del grupo Alcoa Inespal de Avilés y La Coruña a que se refería el acuerdo de 4 de julio de 2019 no se ha producido en los términos pactados el 15 de enero de 2019 entre Alcoa y la representación legal de los trabajadores, por lo que el acuerdo de despido colectivo alcanzado no se ha completado". Pero no sólo eso.

Desde diciembre de 2020, también en la Audiencia Nacional, se está instruyendo una investigación penal para explicar la crisis del aluminio iniciada en noviembre de 2018 y que derivó en un proceso de venta y compraventa protagonizado por la propia multinacional norteamericana y también por el fondo de capital suizo Parter Capital y, al final, por la persona de Víctor Rubén Domenech –por otro nombre, David Domenech– quien, a través de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, es el propietario de unas instalaciones cuya gestión ahora la está llevando a cabo una administración concursal nombrada por un tercer juez: el titular del Número 1 de lo Mercantil de Oviedo. El último episodio de este camino de desembolsos lo dio Alcoa hace pocos días. Ha ingresado en torno a 70 de esos casi 170 millones reservados para desprenderse de las plantas que había adquirido a mediados de los noventa al Estado español. De esos 70 millones, 30 se han ido, en concepto de indemnización (con 14 meses de retraso), a los trabajadores despedidos de Avilés y el resto, para los de La Coruña. Este abono está inspirado en el plan social de enero de 2019, el acuerdo al que habían llegado la empresa y los trabajadores sobre la posible venta de la fábrica o, en caso contrario, el despido de la plantilla con sesenta días por año trabajado más 10.000 euros lineales para todos. Despidos Lo que en estos últimos cinco años ha sucedido en San Balandrán –así se llama la localidad en la que la Empresa Nacional de Aluminio (Endasa) trasladó su planta asturiana a mediados de los cincuenta del siglo pasado– ha sido una carrera por etapas que ha terminado con más de 250 trabajadores –avilesinos– en el paro y con una instalación fabril en respiración asistida. Porque, aunque lleva dos años sin producir aluminio, a lo lejos se atisba la esperanza de un nuevo futuro que, en todo caso, será ajeno a la historia de seis décadas de aluminio asturiano que ahora sólo son historia económica (o argumento de reportajes periodísticos como este de hoy). Y es que la fábrica que hay entre los municipios de Avilés y Gozón –buena parte de ella, además, en terrenos de la Autoridad Portuaria avilesina–, produjo aluminio de manera continua entre 1959 y 2021. Después de aquel verano de la última colada, la empresa bajó la persiana. Y comenzó una vida de quiebra, con trabajadores caminando por una línea de fuego. Pero no tenía que haber sucedido así. La multinacional Alcoa planeó deshacerse de las plantas de San Balandrán y Agrela incentivando la operación de compra, es decir, poniendo dinero de su propia cuenta para que el comprador pudiera mejorar las instalaciones de las que iba a ser propietaria ingresando, a cambio y paradójicamente, 50 céntimos de euro por fábrica. O sea, a cambio de ese euro y de quedarse con el medio millar de trabajadores, la multinacional metía pasta. Mucha. Administrador Ramón Juega, el administrador judicial que nombró la magistrada María Tardón –la instructora de la causa penal abierta contra Domenech, su expareja, Alexandra Camacho y el testaferro de ambos, Luis Losada–, dice en su informe final (una especie de estado de la cuestión) que el traspaso de las fábricas de Alcoa al fondo suizo (dirigido entonces por el ciudadano alemán Rüdiger Terhorst) implicó la solicitud de dos pólizas de crédito (una línea de financiación entre un cliente y su banco que permite que el solicitante disponga de una cantidad determinada de dinero para utilizar en momentos puntuales). Estas pólizas llegaron a las fábricas de parte del Banco de Santander por valor de 27 millones de euros y con una "prenda en garantía del crédito en forma de imposición a plazo fijo titularidad de la sociedad acreditada respectivamente y por igual importe al crédito concedido, esto es, 13.500.000 euros". Sin embargo, "la procedencia de los fondos existentes en las cuentas bancarias de las sociedades titulares de los centros de producción, no tienen origen en ninguna cantidad o apoyo financiero prestado por el comprador en el acuerdo de venta, esto es, Parter Capital Group o alguna sociedad vinculada al mismo, sino que proceden de cantidades aportadas por Grupo Alcoa Inespal y vinculadas a los compromisos adquiridos con base al contrato de compraventa". Es decir, que Alcoa exigió "cash" a su comprador y que, como no lo tenía, hizo lo posible para que lo tuviera poniendo las fábricas que quería vender como prenda de esa operación. Y aquí, por tanto, están los primeros 27 millones de euros que Alcoa puso encima de la mesa para deshacerse de las fábricas. El resto de los millones están recogidos en el contrato de compraventa sellado entre las empresas Alcoa y Blue Motion (una sociedad instrumental de Parter Capital dirigida por el también investigado por la Audiencia Nacional: el ciudadano alemán Joachim Magin). En ese documento se lee que Alcoa se compromete a entregar "una suma de 27.500.000 dólares americanos a cada una de las compañías [Avilés y La Coruña], para aportar capital circulante a los negocios". Entregar 25,5 millones Es decir, para desprenderse de las instalaciones es capaz de entregar 25,5 millones de euros –este es el contravalor de la cantidad recogida en el contrato– a los dueños de las fábricas en cinco plazos a lo largo de dos años, el tiempo en que tenía que estar activa la promesa de no despedir a ningún trabajador de las fábricas. En el mismo contrato se señala, además, que Alcoa también está por la labor de "una cantidad máxima de 10.000.000 de dólares de Estados Unidos [9,1 millones de euros] por compañía para las inversiones realizadas por las compañías para: (a) la reactivación de las cubas que, en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo CDP, hayan sido objeto de un procedimiento de cierre ordenado y programado de sus respectivas producciones; (b) la reactivación de las cubas que a la fecha del Acuerdo CDP ya hayan sido paradas, en la medida en que las Compañías continúen la producción electrolítica; (c) la mejora de las instalaciones de electrólisis; y/o (d) la ampliación de la producción secundaria de aluminio y de los respectivos productos especiales en las fundiciones". En la operación, al final, Alcoa ha puesto, al menos, el resultado de la suma de 70 millones (de las indemnizaciones), más 27 (de la prenda de las pólizas de crédito), más 51 (correspondiente a la cesión de capital circulante) y 18,2 millones (de las inversiones). Alcoa cerró el ejercicio contable de 2022 con más de 820 millones de euros de beneficios. Un 31,4 por ciento menos que en 2021.