Manual para concejales

Decía el emperador romano Marco Aurelio que lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja. Buena parte de las crisis personales, familiares, de pareja y sociales nacen como resultado de pensar solo en nuestro intereses o beneficio individual, pero el olvidar a los otros, pareja, hijos, amigos, compañeros de trabajo o comunidad, es un error que se acaba por pagar más temprano que tarde. Viene al caso del último conflicto abierto entre los ayuntamientos de Castrillón y Avilés a cuenta de los trazados más favorables a ojos de unos y otros para la Ronda Norte. Los de Castrillón han pedido en sus alegaciones ante la Secretaría de Estado que el daño ambiental sea el mínimo y que se soterre tanto el trazado ferroviario como la carretera. Tampoco parece razonable, a ojos del nuevo gobierno castrillonense, que la unión de las dos márgenes de la ría de Avilés se vaya a alcanzar "en La Cruz de Illas y a unos 100 metros de altura".

Volviendo a las palabras de Marco Aurelio, no podemos pensar en el interés y beneficio común y considerar solo el interés y beneficio individual porque partimos de uno de los errores más comunes. Pueden pasar años, pero las consecuencias, en negativo, serán visibles. Tengamos siempre presente que nada que no sea bueno para la colmena será de verdad bueno para la abeja. No hay que engañarse, porque no debemos olvidar que la abeja vive en la colmena y si la colmena se destruye la abeja también perecerá.

La abeja y la colmena son aquí los concejos de la comarca avilesina. La respuesta de Avilés a las palabras del gobierno de Castrillón no ha tardado ni 24 horas. "Castrilllón está en su derecho de presentar alegaciones a los informes, pero es difícil de entender que quiera trasladar los inconvenientes ambientales y quedarse con los beneficios que genera contar con un puerto o con industrias que generan un tráfico pesado que llega a Avilés", ha dicho el vicealcalde avilesino y concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa. No han perdido la oportunidad tampoco los socialistas avilesinos de reprochar a Castrillón que se apoyen en el informe de un técnico de Medio Ambiente de la Mancomunidad Comarca de Avilés que no ha pasado por ninguno de los órganos de gobierno del ente supramunicipal.

Con la colmena y la abeja en pleno proceso de defensa de sus intereses, acaba de salir a la luz el patrimonio de los nuevos ediles de la Corporación, para unos abultado, para otros exiguo pese a permanecer en cargos públicos durante años. De lo que no cabe duda cuando salen a la luz este tipo de datos públicos es que los ediles deben ser conscientes de que en su compromiso con el bien común no cabe más que ser padre de virtudes y padrastro de los vicios, es decir, asomarse siempre a la atalaya del sentido común. El reto pasa siempre por buscar la causa para resolver de verdad el problema, no solo disminuir o aplacar temporalmente los síntomas.