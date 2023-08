"El mejor escenario festivo de Avilés es el Suárez Puerta, ya lo vivimos en el play-off"

Iván Serrano (Avilés, 2001) volverá a disfrutar este año de las fiestas de San Agustín. Tras unos años jugando fuera, el futbolista del Real Avilés, que las pasadas Navidades regresó a casa para quedarse, podrá volver a vivir este año los recuerdos de los veranos de su infancia. Inaugura la serie de entrevistas de este diario bautizada como "test de avilesinismo" que se prolongará a lo largo de toda la semana de San Agustín.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–Estuve preguntando a mis amigos, porque no sé qué responder y me hablaron de "Paquito el Chocolatero", pero no te sé decir. No soy mucho de fiesta, estoy poco puesto en el tema.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro: descansar, salir de noche, vermú...?

–El día después de jugar contra el Bilbao Athletic tocará salir un poco con los amigos, pero el resto de días, descansar. Hay cosas para salir con la familia y los amigos a dar una vuelta, o el festival de la cerveza que fui a cenar con mis amigos, que eso sí me gusta aprovecharlo.

–¿Con qué se queda para pasar el calor: gin tonic, sidra, café con hielo...?

–Un poco de agua, que encima con los entrenamientos estos días estamos muertos.

–¿El mejor remedio para la resaca festiva?

–Dormir y luego ir a comentar la noche con el grupo de amigos, para así enterarte un poco de todo. Aunque yo no haya salido, me gusta ir con mis amigos que me comenten su noche y echarnos todos unas risas.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

–A mí me viene a la cabeza la de los fuegos del día 27. Es lo que más recuerdo de cuando era pequeño porque yo estuve cinco años fuera de aquí y hace mucho que no vengo a San Agustín, pero esa imagen con mi familia no se me borra de la cabeza.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Mis amigos me dijeron que "Panorama". Vienen "Tekila" y "París de Noia", que les gusta, pero falta una orquesta más.

–La mejor copla para salir de fiesta es...

–No te sé decir, la verdad. De vez en cuando me gusta salir, pero ahora nos tenemos que levantar temprano y no me cuesta trabajo coger y despedirme para irme a descansar. Por eso no soy de cantar mucho.

–¿El gol de su vida?

–El del Zamora. El año pasado fue el primero del partido, ganamos 2-1, y me acuerdo que el segundo lo metió Pablo Espina. En ese partido quedamos matemáticamente clasificados al play-off como segundos.

–¿El mejor escenario festivo de Avilés?

–El Suárez Puerta cuando ascendamos. Ya lo hemos vivido en este play-off, el ambiente que se genera, todo lo que hay alrededor del estadio, fue espectacular. Todos los bares estaban llenos. Yo creo que es un ambientazo.

–¿En qué fiesta se siente más cómodo: el Antroxu, el Bollo o San Agustín?

–Destacaría el Antroxu. El descenso de Galiana, la espuma... Tengo el recuerdo de pequeño que me lo pasaba genial. El Bollo, la Comida en la Calle también las disfruto muchísimo.