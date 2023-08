Verano con sello motero o cómo liarla (en el buen sentido) a lomos de una scooter por Asturias

Las "scooters" son un tipo de motos que dejaron de comercializarse hace unos 50 años, dependiendo de la marca a la que nos refiramos. Aun así, parece que la pasión por ellas sigue estando presente y esto pudo probarse ayer en la XI edición de la ScooterLiada, una reunión de aficionados a este tipo de vehículos que se juntan cada año para completar una ruta por Asturias y disfrutar de la afición que les une.

Lo que empezó siendo una reunión de quince amigos apasionados de las motocicletas se ha convertido a día de hoy en una jornada de ruta con disponibilidad para cien personas. A las dos semanas de abrir el plazo de inscripciones, todas las plazas habilitadas estaban completas y, aunque hubo algunas bajas, los huecos no tardaron en volver a completarse.

"Este tipo de motos son especiales porque tienen lo bonito de lo viejo. El orgullo que uno siente subiéndose a ellas y llegando a los destinos que nadie piensa que puedas alcanzar, da un tremendo subidón de adrenalina", comentó Javier Pérez, presidente del "Liadas Scooter Club", la asociación que cada año organiza la quedada motera. Parece que los sentimientos de adoración hacia las motocicletas son compartidos entre todos los participantes de la marcha, que ayer no se vieron frenados por el mal tiempo.

Todos ellos completaron un recorrido de 65 kilómetros que comenzó en Piedras Blancas, continuó hasta Soto del Barco, donde realizaron un descanso para tomar un vermú, y acabaron en las proximidades del aeropuerto de Asturias. Las motos llamaron la atención allí por donde pasaron, algo que suele ocurrir cada vez que alguno de sus dueños la saca a pasear. "La gente se gira cuando nos ve en un semáforo porque les gustan los diseños y la forma particulares de las motos", explicó José Fernández, que fue a la marcha acompañado por su mujer, quien se enganchó a este mundo a través de él.

En un sector que, tal y como los propios moteros confiesan, es predominantemente masculino, las mujeres también están presentes. Es este el caso de Lucía Arias, una lucense que lleva ya cuatro años desplazándose a Asturias para participar en la "ScooterLiada". Detalló que empezó a interesarse por las motos a una edad más tardía de lo normal. "Las scooters tienen el poder de unirnos entre nosotros. Cuando yo empecé había muy pocas mujeres, pero cada vez son más las que deciden darles una oportunidad", apuntó Arias, que se enganchó cuando se vio obligada a enfrentarse a la pérdida de un familiar. La lucense aseguró que las motos le sirvieron "para estar distraída, evadirme y sentirme mejor. Lo que te dan es una sensación inexplicable; yo la comparo con el acto de volar y por eso he pegado en mi Vespa pegatinas de mariposas, porque así es como yo me siento cuando la conduzco". Aunque aproximadamente el 90% de los participantes son hombres, ellos mismos aseguran que la situación cada vez está más cerca de cambiar en términos de igualdad.

"Enfermedad" es un término que los entusiastas de las scooters utilizan habitualmente para referirse a la ilusión y la alegría que les produce subirse en sus motocicletas y compartir su pasión. "Fueron unos amigos los que me contagiaron y yo, después, hice lo mismo con mi mujer", explicó José Fernández. Un problema que han detectado es que la gente joven parece tener otras aficiones, pero los más mayores no cesan en su empeño por contagiar a los pequeños. "La media de edad de fanáticos de este tipo de motos supera los 40 años, pero muchos de nosotros esperamos contagiar esta enfermedad a nuestros hijos, para que no se pierda lo bonito de este mundo del motor", comentó Javier Pérez, esperando junto a sus compañeros y compañeras la llegada de todas las personas inscritas en la marcha.

Muchos de los amantes de las Scooter confiesan haber empezado a interesarse por las motos gracias a familiares o amigos a los que ya les había picado la curiosidad hacía tiempo y que no dudaron en transmitir su pasión. Fue este el caso de Gustavo González, que lleva dieciocho años pegado a su moto, después de que su padre le "pasase la enfermedad". Lleva apuntándose a la "ScoterLiada" desde 2017 y asegura hacerlo por la gente: "La moto, al final, es lo de menos. Lo que nos atrae son los amigos y aprender que no es necesario jugarse la vida para divertirse. No tenemos prisa".