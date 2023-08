"Nadie se quiere perder los fuegos, es un momento muy especial"

Henar Fernández Clavel (Avilés, 2006) ya se prepara para celebrar las fiestas de San Agustín. Entre concierto y concierto, esta pianista, una de las grandes promesas de la música de todo el país, espera sacar tiempo para disfrutar de Avilés. Su día favorito lo tiene claro, el domingo de los fuegos, pero también se quiere pasar por las orquestas que estos días llenarán de música la ciudad. Todo esto mientras prepara las maletas, porque dentro de unos días tendrá que subirse al autobús para irse a San Sebastián, donde proseguirá con sus estudios en el Conservatorio.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–El Asturias de Víctor Manuel. Es uno de los grandes himnos que tenemos en la región.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro: descansar, salir de noche, vermú…?

–Si te digo que solo he salido dos veces en mi vida… Por lo que veo a mis amigos lo mejor es salir y desayunar unos churros antes de irse a casa. Yo soy más de tomarme algo tranquilamente. Me gusta mucho la vida en familia y salir a ver el ambiente que hay en la ciudad.

–¿Con qué se queda para pasar el calor: gin tonic, sidra, café con hielo…?

–Siempre con el Aquarius de limón.

–¿El mejor remedio para la resaca festiva?

–Por lo que dicen lo mejor es dormir mucho, pero no te lo puedo decir en primera persona porque no he tenido una resaca en mi vida.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

–Ver a todo el mundo disfrutando de los fuegos artificiales del día 27. Cuando eres pequeño todo el mundo va con su familia a verlos a la calle y es una estampa genial. Nadie se quiere perder ese momento.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Tengo que reconocer que no estoy muy puesta en el cartel de este año, pero los que tendrían que estar sí o sí son "Broken Roads". Son de aquí y son gente joven que están empezando y lo hacen genial. Tienen estudios y se nota que saben lo que hacen, se les da muy bien.

–¿La mejor copla para salir de fiesta?

–No sé qué responder, la verdad.

–¿El gol de su vida?

–Dar conciertos y que la gente disfrute de mi música. Me encanta ver que la gente está conmigo, que escucha mis anécdotas y sentir que se emocionan y disfrutan con mi música. Creo que la música es un servicio público que sin la gente no tiene sentido.

–¿El mejor escenario festivo de Avilés?

–El Ayuntamiento. Es el punto de encuentro en la ciudad, y en San Agustín siempre ponen ahí las orquestas grandes. Para mí es de las mejoras zonas de la ciudad.

–¿En qué fiesta se siente más cómoda: el Antroxu, el Bollo o San Agustín?

–No tengo dudas, el Antroxu. En Carnaval todo el mundo se disfraza, hasta la gente mayor, y es algo espectacular. Ver el descenso de Galiana, con ese barco, y toda la calle llena… Es lo que más me gusta. La gente se lo curra mucho y le da mucha vida a la ciudad.