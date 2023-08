Avilés es pasear en barco por la Ría, perderse por el centro histórico y encontrarse con retratos de Sorolla en la Casa de Cultura, recargar fuerzas en algún establecimiento hostelero, degustar un refresco y buena música en las casetas de La Exposición... Casi infinitas posibilidades de trazar un plan perfecto desde el que descubrir y disfrutar del Avilés de agosto, vestido de cultura y fiesta, al son de la semana grande de San Agustín.

Avilés invita siempre, y más estos días, a vivir el bullicio de las calles sin importar edad, condición o procedencia, ciudad abierta a todas las personas en un fin de verano trufado de arte, de la tradición en forma de centenario Concurso de Ganados (nada menos que en su 139ª. Edición) del viernes 25 al domingo 28 en el Pabellón de Ferias y Exposiciones de La Magdalena, de compras y manjares en el Mercado Franco de Alcábala en las mismas fechas en el interior de la villa medieval...

La vanguardia de la creación escénica asomada al Teatro Palacio Valdés, celebración en verbenas multitudinarias, exposiciones en las salas, en el Niemeyer, el Museo de la Historia Urbana, deporte, infancia... Opciones a todas horas.

La música toma el pulso

La música toma el pulso de la noche a la madrugada, en los conciertos de orquestas que concitan miles de seguidores, con la pista de La Exposición como centro de operaciones. Mañana mismo, martes 22, comienza una de las grandes de Galicia, "París de Noia".

Pero vendrán también Kubo en una Noche de los Fuegos desde la Ría que promete grandes sensaciones (domingo 27), con el concierto de la superbanda asturiana "Girls to the front" en la plaza del centro Niemeyer como preludio al espectáculo de luz y pólvora. Y la culminación doble del Día de San Agustín (lunes 28), con "Cuarta Calle" y "Grupo Tekila".

Porque en La Exposición la hostelería local ha colocado sus jaimas, y mientras se conversa animadamente, se puede disfrutar de bandas locales y asturianas. Tan solo un ejemplo: el sábado 26 vuelven a Avilés los "Blues Probes" liderados por Alberto Rodríguez, claro que apenas unas horas antes, en un casi continuo desde el mismo escenario, juegan en casa "Pico" y "Broken Roads". Y es que la música de Asturias y Avilés suenan bien.

Pero también allí durante estos días, la banda sonora de "Santa Cecilia Club", DJ The Real Frana, "Juanillous", Mediocre DJ o un espectáculo de luz y sonido único e inmersivo, que no dejará indiferente la noche del viernes 25: "Children of the Darklight", por el DJ David Longoria, el lightpainter Frodo Álvarez y el artista visual Sergio Fernández.

Descubre la tradición de los mercados, la maestría de Sorolla o la vanguardia de los estrenos nacionales del Teatro Palacio Valdés

Exposiciones y teatro

Avilés rezuma historia, que empapa al visitante con las visitas en barco por la ría, diarias de la mañana a la tarde. La que refleja la mencionada exposición de Sorolla "Retratos en la colección Pérez Simón" en la Casa de Cultura, o se vincula al cómic, el noveno arte ya inserto en el ADN de la ciudad, desde el Palacio de Valdecarzana, en "De Valencia al Cairo, la revolución del cómic español de los 60 a los 80".

O un nuevo estreno teatral estatal, comedia con carga de profundidad en tiempos de fake news en "Hechos y Faltas", desde el Teatro Palacio Valdés la noche del viernes 25 a punto del no hay billetes.

La infancia, y quienes disfruten con los videojuegos, se citarán en el Espacio Nintendo de la plaza de Santiago López, con la parada en Avilés del Nintendo Switch Tour, y actividades totalmente gratuitas del 26 al 28.

Y mucho deporte: el ajedrez en la calle de Calledrez; los torneos de San Agustín de Pádel y Tenis en el Club de Tenis; Tiro con Arco y Petanca en Miranda o el fútbol, con el duelo entre Avilés Industrial y Bilbao Athletic, el sábado 26 en el Suárez Puerta. Porque en Avilés, la programación festiva del Ayuntamiento da mil y una opciones.