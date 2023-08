Yolanda Álvarez, la joven que hizo realidad su sueño, "Corverana ejemplar" a título póstumo

El próximo 11 de septiembre el Ayuntamiento de Corvera homenajeará a título póstumo a Yolanda Álvarez Vázquez. Con este reconocimiento se pretende recordar a la joven y ensalzar sus logros y dedicación, que siguen presentes en las mentes de sus seres queridos y de todas las personas que, a día de hoy, siguen acudiendo al negocio y formando parte de la empresa de extensiones de pestañas que fundó la joven en 2013, "Yolinda’s World Eyelash".

Álvarez falleció el pasado octubre, a los 27 años, después de haber sufrido un accidente de tráfico en la provincia de León, cuando volvía de un viaje de trabajo en Madrid en compañía de otros tres amigos. Una de ellos, Vera Feliz, falleció en el momento del choque producido entre su vehículo y otro que circulaba en la dirección contraria. Yolanda era conocida por todos como la personificación de la constancia y la alegría, una combinación que la llevó a, poco a poco, ir transformando en realidad su sueño de hacerse un hueco en el mundo de la estética, que la apasionaba.

Sus padres confiesan que sin ser una excelente estudiante, tenía cualidades como la imaginación o una gran capacidad resolutiva, que le sirvieron a lo largo de su vida para poder dedicarse a lo que de verdad le gustaba y conseguir, así, montar una empresa de extensiones de pestañas que iba camino de convertirse en un referente a nivel mundial, teniendo ya en 2022 clientes internacionales y personas de toda España interesadas en poder formarse con la joven.

"Yolanda se convirtió en un referente y, además, ayudaba a todo el mundo que le solicitaba consejo. Generó un ambiente altruista muy difícil encontrar en un mundo tan competitivo como el de la estética", explicaron sus progenitores al tiempo que recordaban la oleada de ayuda y solidaridad que le era devuelta siempre a la joven en forma de agradecimiento por sus labores. Y agregaron emocionados: "Conquistaba con su sonrisa allá por donde pasaba". Yolanda pasó por varios trabajos antes de comenzar a tener éxito con su empresa. Ya cuando estaba en el instituto entró en el mundo laboral para poder hacer frente a sus propios gastos y, más tarde, trabajó como masajista, aunque decidió que eso no era lo que la llenaba, al igual que el oficio de maquilladora, que también desarrolló durante parte de su vida.

Campeonatos del mundo

Las personas más allegadas explican que siempre tuvo un don especial para la estética y los cuidados. "Yo no pediría dinero por estar trabajando de lo que me gusta, porque lo disfruto enormemente", fue una de las frases que la corverana llegó a pronunciar delante de sus padres, quienes explican ahora que Yolanda pudo aprovechar al máximo todas las oportunidades que la vida le fue ofreciendo. "Cuando tenía un problema, no paraba hasta solucionarlo. Era ella así de persistente y luchadora", aseguró emocionado su padre, Manuel Álvarez.

A su temprana edad, se convirtió en la primera embajadora de la reconocida marca de productos de pestañas "London Lash" en España, participó en cursos de puesta de extensiones de pestañas a nivel nacional e internacional, viajó por Europa y Latinoamérica para formar parte de campeonatos del mundo de esta rama de la estética, formando parte del jurado en alguno de ellos.

"Nuestra familia está formada por mujeres muy luchadoras y Yolanda siempre tuvo esto muy presente en su vida", explicó su madre, quien quiso destacar los valores feministas de la joven corverana. "A mí ella me explicó que el mundo de la estética está mayoritariamente formado por mujeres que, después de trabajar duro, han conseguido levantar imperios. El hecho de formar parte de este club llenaba a Yolanda de ilusión", comentó vestida con una de las camisetas con el logo de la empresa de su hija, que ahora cuenta con un nuevo local en Avilés a través del cual se mantiene vivo el espíritu del trabajo de Yolanda.