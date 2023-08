"Las resacas las paso con unos huevos con chorizo y algo de picante, presta mucho"

Chus Rodríguez es uno de los miembros más activos de la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina de Avilés.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–Lo principal es que la gente esté predispuesta para la folixa y que no tenga problemas añadidos de salud u otros. A partir de ahí, da igual, bien sea con una pinta de vino o con un combinado de 15 euros.

–No se adelante a preguntas. ¿Qué convenio rige para un fiestero de pro: descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

–Todo va en función de la situación familiar o laboral. Lo que creo que no se puede es escapar 24 horas seguidas. Escogemos la tarde noche o media mañana, no es lo mismo estar casado con fíos pequeños que estar divorciado o soltero. En ese último caso, puedes estar de noche sin problema.

–Para pasar el calor, ¿gin tonic, sidra o...?

–Voy a dar una receta no correcta para puretas y puristas y que sirve para refrescarse. Coges una botella de sidra fría y sifón o gaseosa, lo echas en el culo del vaso, echas un culín después de medio vaso y es una pasada.

–¿Cuál es el mejor ejercicio para la resaca festiva?

–Hay que procurar no pasar del puntín y no pasar resaca, eso es impepinable. Pero si te pasas, que te puede pasar, mis resacas me las paso comiendo unos huevos fritos con chorizo y un poco de picante presta mucho.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cual sería?

–Me valdría cualquiera. El casco viejo es un lugar privilegiado, hay rincones preciosos. El Ferrera para estar paseando o leer una novela, y salir por cualquiera de sus puertas y disfrutar de Galiana. Rivero... Pero en Avilés hay que pensar también en la periferia, hay rincones bien guapos desde Heros hasta el fondo Valliniello.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–Es difícil. Lo más importante es congeniar algo para todas las edades. El ritmo, la salsa que da la percusión anima a vieyos, jóvenes y medianos a mover el cuerpo, la cadera y salir.

– La mejor copla o coplas entona para salir de fiesta...

–Soy de la vieja escuela y estudié en un colegio de curas y participé en coros, cualquiera que vaya para cantar en grupo, por ejemplo, "Vas por agua".

–¿El gol de su vida?

–Tar vivo. Llegar a los 70 años y haber superado un tumor y una lesión coronaria. Ese es el gol de mi vida, estar vivo.

–Cambiando de tercio, ¿cuál es el mejor escenario festivo de Avilés?

–El parque del Muelle, pero sin cobrar. En los años setenta vallaron el parque para cobrar una actuación y se montó tal foguera que lo mejor es no cobren... El parque del Muelle es un buen espacio para la fiesta.

–¿En qué fiesta se siente más cómodo: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–Como animal social de relación que soy, el Antroxu es una fiesta fetén, con su descenso, su todo...