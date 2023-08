La tecnología, aliada de la buena vejez: "Detecta antes el problema"

"El envejecimiento saludable es un proceso por el que las personas según van envejeciendo van manteniendo aquellas capacidades que les permiten llegar a la vejez en una situación de autonomía suficiente para poder seguir haciendo aquello que para ellos tiene interés, es decir que no tiene nada que ver con enfermedades". Esa frase es del doctor en Medicina Leocadio Rodríguez Cañas, que fue el encargado de abrir el curso de La Granda en el Museo Marítimo de Asturias, que habló sobre envejecimiento saludable y su relación con la tecnología y tuvo como anfitrión al alcalde de Gozón, Jorge Suárez. Rodríguez defendió ayer en Luanco que la tecnología es una aliadapara mantener un envejecimiento saludable por varios motivos: "es capaz de detectar pérdidas de automonía, déficits cognitivos y lo hace antes de que el ojo humano, por así decirlo". Incidió además en que la tecnología es capaz de proveer medidas adaptadas a cada persona para corregir esas pérdidas de envejecimiento. "El problema de la dispersión geográfica puede solucionarse mediante algoritmos de inteligencia artificial, que pueden proveer procesos de ayuda a la toma de decisiones de complejidad diferentes para el propio anciano, su cuidador, médicos de primera, el especializado y que todos entre ellos tengan una red", abundó antes de recalcar que actualmente el sistema tecnológico es incipiente en el desarrollo tanto de los sistemas asistenciales como de salud, no así la investigación. "Empezamos a ser conscientes de lo que nos aporta la tecnología pero hay que dar un paso decidido para ponerlo en marcha", concluyó.

La geriatra madrileña Isabel Rodríguez Sánchez incidió en la idea de generar una red "alrededor del paciente" para poner en común "a todos los agentes" para favorecer un envejecimiento saludable partiendo de la fortaleza de la tecnología. "La tecnología puede hacer cosas que no somos casi ni capaz de imaginar, que con su ayuda daremos un paso más allá y mejorará la atención de las personas mayores y ante la dispersión geográfica de muchos sitios de España, hay personas que no pueden o no tienen fácil acceso a los servicios sanitarios, igual con la tecnología esa distancia la acortamos y ayuda a todos", indicó la geriatra.

El ingeniero de telecomunicaciones y miembro de la fundación investigación biomédica Hospital Universitario de Getafe Ignacio Peinado fue el encargado de hablar de los retos tecnológicos con las personas mayores. "El problema es que no hay gente mayor diseñando este tipo de tecnologías, son ingenieros, somos médicos colaborando y no podemos conocer bien sus necesidades", apuntó no sin antes remarcar que ya hay proyectos de "diseño inclusivo y participativo en el que se abordan cuestiones de diseño gráfico con personas mayores, que demandan un lenguaje claro y la tecnología no sea una carga".