"El casco histórico de Avilés es perfecto para enmarcar momentos festivos"

Susana Gudín (Gijón, 1981) ya está preparada para disfrutar de las fiestas de San Agustín en las calles de Avilés donde tantas veces salía para actuar. Aunque es gijonesa, tiene mucha conexión con la villa, y sin duda alguna, mucho cariño. Este verano ha participado en la actividad "Un verano con mucha arte en Avilés", en la plaza de Camposagrado representando el papel de Pablo Picasso. También la conocen en el Teatro Palacio Valdés gracias a sus obras que ella misma produce, así como "Lo inevitable", que en mayo de 2023 vivió su estreno absoluto.

–¿Cuál es banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–En fiesta, donde sea, siempre... Rock de los años 80. Es música con la que crecí y que cada vez que suena me carga la energía.

–Qué convenio rige para un fiestero de pro: ¿descansar, salir de noche, vermú o lo que marque el programa?

– Sin duda alguna, salir de la noche. Para un fiestero de pro es irresistible e inevitable.

–¿Para pasar el calor: ¿gin tonic, sidra o ...?

–Siempre elijo ‘Jack Daniels’. Solo y sin hielo. Es mi bebida favorita para cualquier ocasión.

–¿El mejor ejercicio para la resaca festiva?

–Salir de fiesta. Te quita todos los males. Y las resacas.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

–Para mí esa imagen tendría que contener indudablemente unas butacas de teatro. Por ejemplo, el teatro Palacio Valdés. Para mí la fiesta siempre tiene una parte importante cultural. Y también no hay fiestas sin arte. Y luego ya es todo resto.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–A decir verdad, el programa musical no me convence mucho. No se reflejan mis gustos. Así que elegir uno sería demasiado concreto. Mis gustos me llevan al rock, heavy... Pensando en fiesta, claro.

–La mejor copla para cantar para salir de fiesta...

–Cuando salgo de fiesta no suelo cantar. Eso puedo explicar con mi vida profesional, es lo que hago.

–¿El gol de su vida?

–El gol de mi vida profesional es seguir trabajando en las artes escénicas después de tantos y años y ver que aún hay proyectos que realizar y metas que cumplir. Esto no para.

–¿El mejor escenario festivo de Avilés?

–El Avilés antiguo es precioso y perfecto para enmarcar cualquier momento festivo. Pero la verdad es que de escoger algún sitio que enmarque una fiesta, me inclino por la calle del Sol. Allí he hecho teatro en la calle varias veces y he asistido a conciertos... Su historia ya me atraía pero permanece ese espíritu en esa calle y, a pesar de lo pequeña que es, rebosa energía.

–¿En qué fiesta se siente más cómoda: Antroxu, El Bollo o San Agustín?

–Cada una tiene lo suyo. Se disfrutan de diferente forma. Pero pienso que el Antroxu sería mi favorita. Disfruto con la esencia de esta fiesta y de sus auténticas raíces. De forma más comercial, por así decirlo, el momento disfraz me ha gustado siempre. Soy de las que se disfrazan para no ser reconocida.