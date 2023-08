"La clave de la Transición está en manos de políticos asturianos"

El profersor Pablo González-Pola (Madrid, 1955) se considera "de Luanco de toda la vida". Es director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad San Pablo y antes de eso, trabajó como veterinario en la Unidad de Caballería y, después, en la subdirección general de Asuntos Culturales del Ministerio de Defensa. Participó ayer en la clausura del seminario "Envejecimiento saludable y tecnología" que se ha celebrado estos días en el museo Marítimo de Luanco. Antes de todo eso atiende a LA NUEVA ESPAÑA en La Zapatería, una cafetería a pocos metros de la institución cultural.

–Tengo mucha curiosidad: es Teniente Coronel Veterinario.

–Sí, pero retirado.

–Y además es doctor en Historia y en Ciencias de la Información.

–Sí.

–¿Cómo casa todo esto?

–Es un lío. Hice la carrera de veterinario por me gustaba mucho montar a caballo. Siempre me gustaron las Ciencias, pero también las Letras, tanto, que quería combinar prácticamente todo. Por eso me metí con Veterinaria. Yo venía aquí, a Manzaneda, a trabajar en la hierba seca. Tengo unos amigos que tenían allí una casería: el dueño de la librería Clarín. Por eso hice la carrera, pero realmente no tenía una vocación de veterinario.

–Y se mete al Ejército.

–No llegué a ejercer la veterinaria prácticamente nunca: estuve un año, porque luego me cogieron para la oficina de relaciones públicas del Estado Mayor. Me ofrecieron eso y a mí me pareció muy interesante. Soy de familia militar: mi padre era militar, mis abuelos eran militares. Soy un hombre de espíritu bastante abierto y liberal y sabía que el Ejército no era eso de lo que se hablaba en aquella época. Sabía que había mucha gente muy profesional y merecía la pena hablar de ellos a todo el país. Le estoy hablando de los años ochenta, en pleno juicio del 23F. Allí estuve yo en la oficina de relaciones públicas. Entonces vi que la sociedad vivía muy al margen de lo que era el Ejército.

–Estamos en el posfranquismo.

–Desde luego. Sabía que el Ejército no era eso, no era el búnquer. Tuve la oportunidad de trabajar en esa oficina y hacer el doctorado en Ciencias de la Información sobre un asunto que me interesaba mucho: la configuración de la mentalidad militar contemporánea.

–Pasó también por la subdirección general de Cultura del Ministerio de Defensa.

–Fui jefe del servicio de Relaciones Culturales Externas. El subdirector era, entonces, un coronel, Aurelio Valdés, que era de Trubia. Le hubiera sustituido, pero ya por entonces había dejado el Ejército, pasé a la Reserva y me fui de decano de Ciencias de la Información al CEU San Pablo en Valencia.

–Y aquí está para hablar de los asturianos de la Transición. Que fueron muy importantes.

–Estuve treinta años en el Ejército y diecisiete más en la Universidad dando clase de Museología. Cuando me jubilé, me ofrecieron la dirección del Instituto de Estudios de la Democracia, que preside José Manuel Otero Novas. Estudiamos la Transición. Estoy, de hecho, dirigiendo dos tesis sobre el asunto. En este tiempo es cuando descubro que la clave de la Transición está en manos de políticos asturianos.

–Díaz-Alegría, de Fernández Campo, de Fernández Miranda.

–Y de Santiago Carrillo. Y Aurelio Menéndez. He metido también al general Sáenz de Santamaría, que era de Gijón, que también es un personaje muy interesante de la época, sobre todo en la lucha contra ETA.

–Su mayor protagonismo fue en la época del GAL.

–En el trabajo que hizo Diego Carcedo niega que él y el Partido Socialista estuvieran metidos en el GAL. En eso él es muy riguroso, pero en la lucha antiterrorista es un elemento fundamental y también en la transformación de la Policía, que cambió de uniforme –ya no eran los "grises"–. Esa transformación de una policía represora a una de servicio público es de él. Y el último es Luis Vega Escandón.

–Cuénteme.

–Es de Luanco. Un personaje muy rico, pero muy conocido. Es diputado de UCD y siempre formó parte de la oposición franquista desde la democracia cristiana: con Ruiz-Giménez. Es un hombre muy íntegro, que trabaja muchísimo y es un elemento importantísimo en la Constitución, no en la ponencia redactora, pero sí en la comisión. Era una cabeza jurídica espectacular: abogado de libre ejercicio en Oviedo. Se enfrenta a Suárez porque prefiere hacer pactos con los nacionalistas.

–Ya Suárez hacía pactos con los nacionalistas.

–Sí, sí. Suárez defendía que los partidos constitucionalistas llegaran a pactos de Estado: lo que fue la Transición. La Transición fue un momento estelar de la historia de España al mismo nivel que la Guerra de la Independencia. La reconciliación que generó es el elemento más importante de la historia del siglo XX en España. La diseñó un asturiano –Torcuato Fernández Miranda–, una mente absolutamente brillante. El papel constitucional del Rey hubiera sido otro de no haber estado Sabino Fernández Campo con él. La preparación de la Transición, sin Díez-Alegría, hubiera sido muy difícil.

–¿Qué piensa cuando reducen la Transición al "régimen del 78"?

–Lo que creo que hay que pensar es que en 1978 se pusieron de acuerdo para no olvidar de dónde venían, pero trabajar por una sociedad más justa y más libre.