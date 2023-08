La Glasnost y la Perestroika: cómo cayó la Unión Soviética

En su última entrevista a la BBC en el año 2016, Mijail Gorbachov dijo que, tanto para el país como para el mundo, sus decisiones de la Perestroika habían iniciado el camino a la apertura, dieron un giro hacia la cooperación, el fortalecimiento y la preservación de la paz, "todavía lamento no haber podido completar las reformas". Estas palabras del primer y el último presidente del USSR son entendibles, desde el punto de vista del catedrático de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Calduch. "Estoy de acuerdo que eso fue en lo que él creía. Él tuvo aciertos y errores. Para mí una cosa que es importante que él logró, fue que, aunque desapareció la Unión Soviética, no empezó una guerra civil. Evitó una confrontación nuclear. Solamente por esos asuntos se puede decir que no lo hizo del todo mal", explicó Calduch. Lo que Gorbachov quiso hacer es salir de la crisis, que en los años 80 ya había tenido su fase terminal en la Unión Soviética. Así había empezado la reforma conocida en todo el mundo como Perestroika. Cabe mencionar que la palabra fue inventada por periodistas rusos en1986 cuando Gorbachov anunció que se necesitaba "reconstruir la economía".

La figura de Gorbachov sigue llamando mucha la atención de la gente. Este martes, en los cursos de La Granda, hablaron de la personalidad del presidente del USSR y de sus reformas, además de analizar los fenómenos de la Perestroika y la Glasnost. Pero ¿de verdad tuvo lugar la Glasnost en el sentido amplio de la palabra como libertad de prensa? "Esa política de apertura y transparencia era completamente diferente. Se refería a la libertad de prensa, libertad cultural, religiosa, asociativa. Pero esa libertad de prensa e información tenía cierto control. Porque él quería volver a recuperar las raíces de comunismo. Y libertad cultural era para que los intelectuales de la Unión Soviética se aproximaron a Gorbachov", explicó la catedrática de Derecho de la Universidad de Zaragoza, Natividad Fernández Sola, añadiendo que a Europa le parecía increíble la recuperación del exilio de uno de los creadores de la primera bomba de hidrógeno soviética y del ganador del Premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov. Según la organización rusa, la Fundación de la Opinión Pública, cada año la cantidad de la gente que consideraba que Gorbachov era un político destacado del siglo XX disminuye. Quizá, la figura de Gorbachov les evoca recuerdos de pobreza. Los estantes vacíos en las tiendas llegaron a ser un símbolo de la época de Gorbachov y la consecuencia de la Perestroika para la economía soviética. "A las empresas les da libertad para planificar sus ventas, para fijar los precios de sus productos, algo increíble, y para fijar salarios. En la práctica esto condujo a una inflación impresionante, encarecimiento de la vida, aumento de la pobreza y con el aumento de la pobreza llegamos a la escasez", afirmó la catedrática de Zaragoza. Por si fuera poco, había empezado la privatización de las empresas en los últimos años de gobierno de Gorbachov. "Las empresas distribuyeron acciones entre los trabajadores, de esta manera los trabajadores acabaron de ser los propietarios de la empresa. Pero los trabajadores se encontraron con escasez y pobreza, altos precios, encarecimiento de la vida, con las acciones en las manos, y ¿eso para que sirve?", destacó la catedrática. Desde el punto de vista los especialistas europeos, un fallo grande que ha hecho Gorbachov, a la hora de Perestroika, es precisamente el colapso de la unión soviética. "A mi juicio fue el gran fallo de Gorbachov. Porque el propugnaba la plena unidad de las naciones en la Unión Soviética. No imponer la rusificación a las distintas repúblicas que componían a la unión soviética. Lo cierto es que las relaciones interétnicas estaban llenas de odio. Un odio confesado hacia todo lo ruso. Porque a los uzbekos, georgianos y a otras naciones no les gustaba la prevalencia de los rusos. Curiosamente los lideres del Partido Comunista eran precisamente de esas repúblicas independentistas. Había un odio de estas etnias hacia todo lo ruso, porque representaban más poder. Gorbachov quiso controlar la corrupción y para ello nombró a rusos como dirigentes de estas repúblicas. Cosa que a los de estas etnias distintas no les gustó, porque creían que iban a tener más autonomía", dijo la catedrática. Entonces empezaron las protestas en las Repúblicas. Y eso supuso el declive del Comunismo en la Unión Soviética. El 24 de diciembre del 1991 Michael Gorbachov renunció a su cargo como presidente y al día siguiente, la URSS dejó de existir como tal.