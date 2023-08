Peleado con la tecnología, no está por la labor de utilizar WhatsApp. Su taller de trabajo, que recuerda al camarote de un barco, está situado junto a las vías de la estación de tren de Cancienes, donde José Luis Álvarez, "Cuinchi", ha desarrollado su carrera como ilustrador y diseñador gráfico. Ahora, el Ayuntamiento de Corvera ha querido reconocer su labor artística distinguiéndole como "Corverano ejemplar" de 2023.

–¿Cuál fue el origen de todo?

–Yo estudié en el Carreño Miranda. No hacía nada allí, suspendía a posta, ahora lo reconozco. Una profesora me dijo que no pintaba nada allí y me dio un librín con estudios de Asturias y allí vi la Escuela de Arte de Oviedo.

–¿Cómo le fue en la Escuela de Arte?

–Allí comencé a sacar notables y sobresalientes. Mi interés era dibujar, coincidió con el boom del cómic en los 80, pero claro, eran cinco años y acabé haciendo diseño gráfico el último.

–¿Guarda algo de aquella época?

–Como oro en paño.

–¿El cómic fue el origen?

–Aprendí a dibujar con ellos.

–¿Cómo trabajaban?

–Aún no teníamos ordenadores, había alguno por ahí, pero nosotros hacíamos todo a mano. Lo de copiar y pegar, en nuestro caso, era literal. Ahí gané la base que me facilitó mucho a la hora de introducir el ordenador en el trabajo.

–¿Cómo fue el cambio del analógico al digital?

–Me resistí bastante. Terminé en 1985 y no compré mi primer ordenador hasta 1999. Aún tengo carteles que mandaba a mano a la imprenta, con las indicaciones en papel vegetal, explicando cómo iba el texto, tal fuente, esta masa de negro… Cuando cogí el ordenador fue un chollo, podía hacerlo todo yo y ese es el problema que hay ahora, que el diseñador gráfico tiene que hacerlo todo.

–¿Por eso se cerró al ordenador?

–Al final te tiras la vida en el ordenador y dije hasta aquí. También porque empecé a ganar menos dinero. Y al final, pues regresé a la ilustración, volví al origen que es lo que más disfruto.

–¿Cómo le fue al arrancar?

–Me presentaba a concursos. De hecho, gané un segundo premio del Salón del Cómic de Oviedo. Tenía mucha trascendencia. El año anterior lo ganó Gaspar Meana, de los mejores ilustradores asturianos.

–¿Qué le aportó el premio?

–Me pilló en una época mala, estaba en la mili. Pedí permiso, pero me lo denegaron y no pude recogerlo. Yo creo que perdí la oportunidad de mi vida, habría tenido contactos con editoriales y me quedé sin ello.

–¿Cómo surge el compromiso por el patrimonio?

–Comenzó a raíz de las ilustraciones para el libro de la historia patrimonial de Corvera Era el trabajo de doctorado de Jesús González, que es historiador. Tenía mucho conocimiento y documentación, pero no conocía el terreno. Hicimos un trabajo de campo recorriendo el concejo junto al fotógrafo Carlos Damián, que consiguió fotos chulísimas con elementos que ya no están.