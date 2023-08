La orquesta "París de Noia" pone música y baile, y las carpas, bebidas, a las fiestas de Avilés

La orquesta "París de Noia" lo dio todo anoche en la plaza de la Exposición. Fue la primera verbena: de martes. Día laborable. Pero música asgalla, que es lo que la formación gallega lleva haciendo desde finales de los años cincuenta, cuando Joaquín García Piñeiro, el acordeonista, puso en marcha un proyecto que triunfó, primero en Galicia, y después, por todo el país. Como sucedió anoche en Avilés: baile, música, canciones reconocidas y todo eso con las carpas de los bares avilesinos vendiendo bebida y comida. La primera actuación de una semana grande con un programa reducido. Salieron a escena pasadas las diez y media de la noche, luces apagadas en la explanada y una de las cantantes subida a una estrella. "¡Buenas noches, Avilés!", se presentó. "¿Dónde están las mujeres?". Y comenzó a sonar salsa. "Oye, qué rico", dijo otro intérprete antes de desatar la euforia.

Lo que está previsto esta tarde noche no es ni un gran concierto, ni la actuación de una orquesta. Se trata de la "Santa Cecilia Club" (a las 20.00 horas) y, para después, una sesión de DJ Frana (a las 23.00 horas). Los bocadillos y las bebidas de las carpas organizadas por la Unión de Comerciantes tienen previsto dar un toque gastronómico a la celebración de la gran semana de fiestas del verano que este año se queda reducida a un programa que incluye mañana jueves a "Juanillous" (20.00 horas) y después "Mediocre DJ", que ya actuó en las fiestas de San Pedro de Rivero.

El viernes no hay música. La organización de la fiesta la cambia por el espectáculo "Children of darklight", de Frodo Álvarez DKL, que se dedica al "lightpainting", es decir, a dibujar fotos utilizando luces. Será a las 22.00 horas.

El sábado habrá tres actuaciones: todas de bandas de raíz avilesina. Así a las 21.00 horas, "Pico" presentará sus últimas canciones como cantautor. Le seguirán los "Broken Roads" (22.30 horas) y los "Blus Probes" saldrán a escena a medianoche.

A última hora se ha sumado al catálogo musical de este San Agustín. El domingo de los fuegos vuelven al Niemeyer (ya estuvieron este noviembre pasado) "Girls on front", una banda formada porMar Álvarez, Silvia Fernández, Cristina Montull, Eva Díaz Toca y Mariajo Baudot, Mapi Quintana, Amelia Duarte y Alicia Álvarez. Ese mismo día, pero en La Exposición y media hora después de "Girls to the front!" toca la orquesta "Kubo".

Después de su actuación (en 2022 fue "Café Quijano") tirarán los fuegos, una fiesta de color que aprovecha la circunstancia de el lunes es festivo en Avilés.

Ya para el lunes queda la tercera y última verbena: "Cuarta calle" y "Tekila", las dos en el mismo terreno de las carpas de las bebidas y los bocadillos para pasar la noche moviendo el cuerpo.