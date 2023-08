Intensidad sin goles

Real Avilés y Sporting Atlético firmaron las tablas sin goles en un encuentro muy físico en el que los avilesinos tuvieron la mejor oportunidad del encuentro con el balón que Alorda envió un balón al palo de la portería sportinguista a los cinco minutos de empezar la segunda mitad.

El encuentro en el Campo 1 de la Escuela de Fútbol comenzó con las fuerzas igualadas e intensidad por parte de los dos equipos. Los blanquiazules construían desde atrás las jugadas y encontraban en Miguel Sierra el acelerador en los últimos metros para las incorporaciones de un Isma Cerro por la banda izquierda que se mostró muy activo en el enfrentamiento ante su ex equipo. Las primeras ocasiones llegaban por parte del conjunto visitante. Los avilesinos, a pesar de no contar con Claudio Medina, su última incorporación, en la convocatoria para este amistoso conseguían fabricar saques de esquina. Con el segundo y tercero conseguían poner en peligro a la defensa local. El primero de los avisos llegó con un balón muerto en el área sportinguista que no encontró rematador y minutos después un doble remate de cabeza en el segundo palo y en el área pequeña del combinado blanquiazul que lo acabó sacando Kembo sobre la línea para evitar el primer gol de la tarde en Gijón.

Los blanquiazules se mostraban muy activos en su sexto encuentro de la pretemporada que servía para ir ultimando detalles de cara al primer encuentro de la temporada en el Román Suárez Puerta el primer fin de semana de septiembre frente al Deportivo Fabril. Los minutos pasaban y el dominio del balón por parte del Real Avilés no se veía reflejado con grandes ocasiones que le permitiesen adelantarse en el marcador. El juego que se concentraba principalmente en la zona central del campo, con constantes disputas entre ambos equipos veía como el Sporting iba creciéndose según avanzaba la primera mitad con incursiones de Picón por la banda derecha.

La celeridad en el juego de los locales suponía un arma de doble filo para el Avilés que aunque por momentos conseguía recuperar el balón en la línea divisoria e iniciar el ataque, también se encontraba con los avisos con balones en largo a la espalda de sus centrales con Lozano y Acerete bajando el balón para generarse sus ocasiones. Las más claras de los rojiblancos llegaron por medio de la pizarra de Aitor Zulaika en un saque de esquina. Tomás tuvo la oportunidad de anotar por partida doble, primero con un cabezazo que se marchó desviado y tras la pausa de hidratación con un remate por encima del larguero a centro de Montes. Alorda fue el primero en sembrar peligro durante la segunda mitad para el Avilés. Su volea tras centro de Trabanco desde la derecha se estrelló en el poste derecho de la portería defendida por Flo. Con los cambios el conjunto sportinguista fue mejorando llegando a arrebatarle la posesión del balón al Avilés. Los blanquiazules sufrieron en los últimos 15 minutos del partido para defender las constantes acometidas de los gijoneses. Aarón con un disparo de falta directa, Kembo de cabeza tras un saque de esquina desde el perfil diestro y Óscar Castro con un disparo desde la frontal terminaron de poner a prueba a un muro avilesino que no bajó los brazos y cierra en Mareo el penúltimo duelo de su pretemporada, sin el premio del gol que resultó esquivo para los de Cañedo a pesar de las ocasiones de las que dispusieron.

El partido contó con la titularidad de Néstor Senra, quien horas antes había sido convocado por Guinea Ecuatoria para la disputa del último partido de la fase de la clasificación para la Copa de África, para la que la selección ya tiene su billete. El lateral diestro, tras disputar la primera jornada de liga el primer fin de semana de septiembre, pondrá rumbo a Libia para disputar en el estadio Benina la jornada restante del Grupo J. El jugador blanquiazul que ya cuenta con experiencia internacional se mostró "muy contento e ilusionado" al conocer la noticia de volver a contar con la confianza de Juan Micha para vestir la camiseta de su país.