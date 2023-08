Martínez Camino: "La Iglesia no cambia su doctrina, sino que la actualiza"

Según el Papa Benedicto XVI, la teología sin estética es un peligro. Él mismo siempre encontraba en su densa agenda unos minutos para tocar el piano. Además, el recién fallecido Benedicto era un enamorado del arte, hablaba con soltura inglés, español, italiano y latín, leía algunos textos en griego antigua y hebreo. Cabe señalar que el Papa dirigió la Iglesia Católica ya teniendo una carrera universitaria. "Por ejemplo, el Papa Francisco nunca ha estado en un aula universitaria. Es indudable que la educación universitaria ha ayudado mucho a Benedicto XVI a la hora de ser pontífice. Él hacía fácil lo difícil. En este sentido él fue capaz de expresar formulaciones muy sencillas", destacó el profesor de la Universidad de Navarra, el sacerdote Pablo Blanco Sarto. Este miércoles profesores universitarios junto con el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, y Cardenal arzobispo Emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, hablaron de la figura del Papa Benedicto XVI en los Cursos de la Granda en Avilés.

El Pontífice era una persona única con numerosos récords, como que fue el primer Papa alemán durante casi mil años. También es él quien tiene el récord de longevidad entre los Papas. Todo esto además de ser el primer pontífice durante los últimos 600 años que renunció a al cargo. "Para el Papa Benedicto la iglesia no fue ni moderna, ni medieval, ni antigua, pero en cada época la iglesia puede hablar y transmitir mensajes del Evangelio en el lenguaje de la época moderna y de la antigua. Eso es lo que hace la Iglesia, a través de su actualización de su doctrina. No de cambiarla, sino de actualizar, sobre todo la vida de aquellos seguidores del Cristo", explicó el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino.

Por otro lado, la figura del Papa Ratzinger está cubierta de mito. Al buscar en la web, se puede encontrar que fue Benedicto XVI quien se opuso a la famosa novela sobre Harry Potter. "Yo creo que la información referente a Harry Potter es una ‘fake news’, en ningún momento el Papa se manifestó sobre la obra en concreto. Yo tampoco la conozco mucho, pero por lo que leí sé que es literatura fantástica. No he encontrado ninguna línea contra Harry Potter en las publicaciones escritas del Papa", sostiene el sacerdote y profesor universitario Pablo Blanco Sarto. También se dice que el Papa estaba en contra de la homosexualidad. "Yo creo que en el caso de Ratzinger es, más bien al contrario. Hay un documento referente a la atención a las personas homosexuales, y el Papa Benedicto tenía especial cuidado con este tema, sería capaz de empatizar con estas personas", aseveró Blanco Sarto, añadiendo que puede que Ratzinger fuera un reformador creativo del catolicismo y ha sacado bastantes cadáveres del armario de la Iglesia Católica. "Porque introduce el tema de los abusos en la Iglesia. Por decir de alguna manera, sacó la basura fuera de casa. Además, empezó la reforma financiera en el Vaticano. En la curia vaticana, había estructuras que no eran eficaces ni eficientes. Él lo que hizo fue encargar a los cardenales que hicieran informes", detalló Blanco Sarto.

Por su parte, el arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, declaró que los adjetivos de progresista y conservador "nunca han valido para mucho en ningún orden de la vida, tampoco en el de la Iglesia". Fue su respuesta a la opinión extendida de que Benedicto XVI fue un papa conservador mientras que el actual pontífice, Francisco, es progresista, en el contexto del curso "Grandes personalidades del siglo XXI". El expresidente de la Conferencia Episcopal Española manifestó que cada pontífice "tiene su personalidad propia", aunque no comparte adjetivarlos con el binomio de progresista y conservador.