Los peregrinos compiten por albergues

En esta casa la palabra "Avilés" se pronuncia de distintas maneras. Redondo y profundo en inglés; rápido y sin la última "s" en chino; con mucha alegría, y casi sin acento extranjero, en italiano. Es la bienvenida al albergue de los peregrinos en el centro de Avilés. A las cinco de la tarde el patio está lleno de gente. Unos están poniendo tiritas en los pies, otros sacan la ropa de la lavadora. Discuten sobre su itinerario, recuerdan las últimas noches hace 30 kilómetros. Un italiano, Aldo, está metiendo la ropa en la secadora. "Este albergue tiene una cosa muy importante, la secadora, porque después de caminar 30 kilómetros sí o sí hay que lavar la ropa, pero con mucha humedad no se seca bien", comenta. Aldo tiene tal apellido que es imposible inventarlo a propósito. "Mira mi carnet, soy Aldo Perrigrini (se ríe), y este es mi segundo Camino del Santiago, ya tengo experiencia, aunque la primera parte la he hecho por Francia", relata quien ha hecho casi 500 kilómetros del Camino de Santiago andando, desde la frontera entre Francia y España. Se siente muy feliz, porque la suerte de tener una cama disponible en un albergue casi en el centro de Avilés, es casi imposible. "En este camino tuve que dormir dos noches fuera, porque está todo muy ocupado en los albergues. Yo tengo una esterilla y una vez he dormido cerca de una iglesia, y otra vez en la playa. Este año la situación con albergues está bastante complicada", cuenta Aldo Perregrini.

La joven rusa Daría Yaschenko confiesa un secreto: ha llegado a Avilés desde Ribadesella en un bus, en vez de ir a pie. Desde su punto de vista, el Camino de Santiago es arriesgado por la única razón de que se puede quedar sin ninguna cama en cualquier albergue. "En el Camino, a mí me parece como una competición: quien se despierta más pronto por la mañana, sale del albergue antes que nadie y, entonces podrá encontrar una cama en el siguiente albergue. Pero yo prefiero ir tranquilamente, con calma, disfrutar de la naturaleza que hay aquí en esta parte de España, parar para ver las cosas mejor", explica la peregrina. No es difícil pernoctar en un hotel u hostal, pero la sensación, que une a todos los peregrinos, entonces se pierde. "Hacer el Camino de Santiago me ayuda a entender España, yo veo algunos pueblos, veo la gente en las ciudades españolas por donde pasa el camino, y eso me ayuda a conocer a los españoles, sobre todo aquí, en el norte del país. Es una sensación que no se puede explicar", destaca Yaschenko. Según su mapa la noche siguiente, después de dormir en Avilés, tiene que pernoctar en Muros de Nalón. Hacia allí piensa ir andando según las reglas de los peregrinos. "A ver si hay sitio", dice mientras inspira profundo. Mayte Gonzalo, de la Asociación Asturgalaica del Camino de Santiago, el colectivo encargado del refugio para peregrinos en Avilés, subraya que lo habitual es quedarse en el albergue solo para pernoctar una noche, pero siempre hay excepciones. "Los hay que tiene que repetir dos noches por culpa de las lesiones, es una causa justificada. Por ejemplo, hoy repite una chica una noche porque se encuentra mal. No es habitual, porque es un sitio para descansar y luego seguir la ruta. Cada día vienen muchos peregrinos cansados que necesitan alojamiento", comenta. Los viajeros experimentados aconsejan a los novatos elegir con atención el calzado, para luego no tener que comprar un par en el pleno camino. "Lo más importante en cualquier mochila es vaselina para los pies". También aconsejan escoger una ruta idónea. Y, por último, pero muy importante: Quien viaja ligero, viaja más lejos.