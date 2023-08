El actor y director Diego Ocampo, el "Corverano ejemplar" que fue artista precoz

Diego Ocampo tiene 18 años y su propia compañía de teatro, "La Factoría Experience". Es por el conjunto de logros artísticos que ha conseguido a partir de ello que este 11 de septiembre el Ayuntamiento de Corvera le premiará con una de los títulos "Corverano ejemplar", convirtiéndose así en la persona más joven en recibir el galardón. "Me hace mucha ilusión y, la verdad, es que no me lo esperaba para nada", aseguró el joven actor.

Ocampo cuenta que todo empezó en 4.º de la ESO, cuando escogió una asignatura de teatro para evitar cursar otras que no le gustaban nada. Cuando acabó el curso, se quedó con ganas de más y trató de convencer a sus padres durante todo el verano para que le ayudasen a montar su propia compañía de actores. "Si no fuera por ellos, no recibiría ningún premio ni haría nada de esto que tanto me gusta", explicó, para después desvelar que su madre le pidió que estudiase una FP de grado medio para tener el título auxiliar de enfermería.

Sin embargo, ahora tiene claro que quiere dedicarse a la actuación y piensa continuar formándose en el mundo del espectáculo, todo ello para seguir adelante con su trabajo de director, coreógrafo, actor y bailarín, que ya trata de perfeccionar de manera autodidacta con las obras que lleva ya unos tres años poniendo en escena en diferentes teatros de Asturias.

"De pequeño no me gustaba demasiado actuar, pero me encantaban las orquestas y todos los espectáculos de estilo más folclórico", explica el joven mientras pone de manifiesto que, por todo esto de la espectacularidad y de "que me dé igual lo que piensen los demás", sus referentes son el cantante asturiano Rodrigo Cuevas y el mundo del "drag", un término utilizado para referirse a las prácticas de performatividad del género que muchas veces se trasladan a espectáculos y han llegado, incluso, a la televisión con programas como "Dragrace", del que Ocampo es bastante fan.

Aunque tiene referentes, la inspiración la consigue en su vida diaria y consigue así crear historias que después exagera. "El personaje protagonista de las obras siempre es Angustias, una señora mayor a la que le pasan cosas bastante alocadas que escribo a partir de mis propias peripecias", explica Ocampo, acerca de un personaje al que él mismo da vida en cada espectáculo, en los que baila, canta y actúa en compañía de otras nueve personas que, además, son sus amigas.

Sus obras tienen siempre una base reivindicativa que se basa en la idea de que ser diferente no debería estar mal visto. "Siempre lo digo al final de los espectáculos: yo quiero que cada persona sea ella misma, sin tapujos. Y que si a alguien le parece mal, que no mire". Además, Diego opina que la gente de su edad parece adaptarse bien a este tipo de comportamientos que a veces chocan con creencias más tradicionales.

El actor asegura que a sus obras va mucha gente joven que nunca ha hecho ningún comentario fuera de lugar: "La juventud de Asturias va por buen camino" asegura, convencido. "Si alguien llega a criticarme, yo me inspiro y escribo un monólogo sobre ello, porque no me afecta", concluye el joven corverano.