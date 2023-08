Claudio Medina ya habla como jugador del Avilés. El delantero leonés, último refuerzo blanquiazul en el mercado veraniego, está deseando "devolver la confianza que tiene en mí el club" y quiso destacar el cambio que ha vivido el equipo en los últimos años: "Se nota la ilusión que hay en la ciudad. Vas a un bar o das una vuelta y el ambiente es totalmente distinto a lo que vi hace años, cuando jugué en Asturias".

"Cambiar de equipo siempre es difícil, más si se está a gusto, pero la verdad que mi fichaje por el Avilés fue rápido", explicó Claudio en su presentación, celebrada en el Suárez Puerta. El delantero contó que en apenas unas horas, tras una reunión con Javi Vidales, tenía claro que su futuro estaba con la camiseta blanquiazul. "La noticia se alargó un poco más por otros temas, como lo de encontrar piso o así, pero la decisión estaba más que tomada. La conexión fue muy rápida", señaló el punta, cautivado por "el gran proyecto" del Avilés.

Una de las cosas que llamó la atención de Claudio fue el cambio de paradigma que hay en la ciudad con el Avilés. "Conocía el malestar que había antes alrededor del club. Ahora la situación es totalmente distinta. Ver el buen rollo que hay en el club te ayuda a decidir", indicó el delantero, conocedor de la anterior situación del conjunto blanquiazul al haber jugado en equipos como el Langreo y el Sporting B. "Se nota la ilusión que hay ahora con el equipo. Tenemos que empezar dándolo todo, dejarlo todo para que al afición se sienta obligada a respaldarnos", afirmó el atacante, con ganas de lucir por primera vez la casaca avilesina. "Ya le he dicho al míster que estoy disponible para lo que haga falta. Espero tener minutos en el encuentro contra el Bilbao Athletic. Contra el Sporting B era muy pronto, acababa de llegar y todavía tengo cosas que aprender, pero ojalá poder salir un rato mañana", apuntó.

Claudio llega tras sufrir una lesión complicada, una fascitis plantar que le lastró en su paso por la Cultural Leonesa. "Al final de año se me fue quitando y pude participar más con el equipo. Es una lesión que tarda mucho en curar y en que se vean los resultados de la mejora. A veces aún noto unaa especia de dolor raro, pero estos días me he encontrado muy bien", confesó el leonés, que ahora quiere "cambiar el chip" para volver a recuperar su mejor versión. "Yo estoy para sumar en lo que haga falta. En los equipos que he estado siempre me he considerado importante, ya sea en la faceta goleadora o aportando al equipo en otros ámbitos", explicó.

Ya metido en dinámica de equipo, aunque reconoce que le costó "quitarse las telarañas", Claudio destacó el gran nivel que tiene el Avilés, algo que ya conocía desde fuera, pero que al entrar en el equipo le ha impresionado. "Hay un ritmo del copón", bromeó el atacante, que espera poder quedarse en el club "el máximo tiempo posible". "Tanto Vidales como yo creíamos que era lo mejor firmar por un año. Según se vayan dando las cosas nos sentaremos a hablar, pero seguramente me quiera quedar aquí", reveló el leonés, que no cree que bajar a la Segunda Federación sea dar un paso atrás. "Este es un proyecto muy ambicioso. Prefiero jugar en Segunda Federación que firmar por un equipo de Primera Federación que no me gustase tanto", aseguró.