Así se cocinó el fichaje de Claudio Medina por el Avilés

"Quiero agradecer la predisposición que tuvo Claudio desde el primer momento. En dos días pudimos cerrar su fichaje". Así de claro se mostró Javi Vidales, director deportivo del Avilés, a la hora de hablar de su último fichaje, Claudio Medina. El astorgano, que conocía al leonés desde hace mucho tiempo, quiso contar como se produjo su incorporación.

"Sabía que estaba en el mercado. Hace cosa de seis o siete semanas hable con el director deportivo de la Cultural, José Manzanera, y me dijo que sabía esa posibilidad, pero pensaba que era algo que estaba lejos de nuestras posibilidades", confesó Vidales. Al ver el fichaje de Claudio como lejano, el astorgano se puso a trabajar en otras posibilidades, con su ojo puesto en Diego Lorenzo, del Rayo Vallecano. "De repente me llamó el representante de Claudio, para ver si me cuadraba su fichaje. Estábamos negociando con un delantero de un perfil similar, pero automáticamente activamos la opción de Claudio", reconoció el blanquiazul, que el sábado se reunió con el punta y prácticamente cerraron el fichaje.

"Le conté la realidad de nuestro club. Quería hablar con el en persona, para ver su reacción. Cuando le pregunté si se veía siendo el delantero que necesitamos, le vi un brillo en los ojos", explicó Vidales, que tras ese cara a cara dejó cerrada la incorporación del que ya es nuevo delantero del Avilés. "No solamente es un atacante que tenga gol, sino que nos va a dar muchas cosas", explicó el astorgano, que destacó que Medina futbolsita que mete "goles importantes para su equipo, de los que dan victorias". "Ha ayudado a que sus equipos hayan ascencido o a que consigueran sus objetivos, cunado no anota también suma muchísimas cosas", expresó el astorgano, que espera que el futbolista leonés pueda sacar su mejor versión en el Real Avilés.