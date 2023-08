"El día de los fuegos es una noche muy especial para todos los avilesinos"

Esperanza Medina ya se prepara para una de las noches más especiales del año, la de los fuegos de San Agustín. Desde pequeña esa era su fiesta especial, y ahora, que ya es abuela, espera poder llevar dentro de poco a su nieto, como hacían con ella antaño.

–¿Cuál es la banda sonora para una fiesta de verano en Avilés?

–La música celta. Es como la anticipación de las fiestas de San Agustín, lo que avisa de que arrancan las fiestas. Es algo que no puede faltar.

–¿Qué convenio rige para un fiestero de pro: descansar, salir de noche, vermú…?

–Ahora hay que descansar un poco, que los años no pasan en balde, no es como cuando era más joven y podíamos salir hasta las tantas de la noche. Pero para mi es fundamental estar en la calle y vivir el ambiente que se respira estos días.

–¿Con qué se queda para pasar el calor: gin tonic, sidra, café con hielo…?

–Sidra, sin duda. Siempre es buena bebida para tomar algo por la tarde, hasta después de cenar, ahora que ya no soy de quedarme hasta la madrugada.

–¿El mejor remedio para la resaca festiva?

–Salir a un merendero y estar de tertulia con tu gente y tus amigos, hablando un poco de todo. Y si es acompañado de unas botellinas de sidra, perfecto.

–Si tuviera que plasmar en una imagen la fiesta de San Agustín, ¿cuál sería?

–Los fuegos, sin duda. Para los avilesinos es una noche especial. De pequeña recuerdo que les tenía mucho miedo, pero es algo que he vivido desde siempre. Además, antes n era tan habitual que hubiese fuegos artificiales, por lo que te sorprendía más. Ahora tengo un nieto que lo quiero llevar, pero todavía es muy pequeño para ir este año.

–¿Qué grupo o artista le gustaría que hubiera sonado en estas fiestas?

–No tengo la necesidad de escuchar a alguien en concreto, pero si que echo de menos a artistas que ya no están, como Rafael Amores o Alberto Cortez.

–¿La mejor copla para salir de fiesta?

–"Soy de Verdicio", no tengo dudas. En mi casa siempre hemos sido muy de cantar y esa era una de las fijas del repertorio.

–¿El gol de su vida?

–A nivel futbolístico, el gol de Olga Carmona que nos dio el Mundial. A nivel personal, para mí algo significativo fue ganar el "Ana del Valle" en Avilés. Antes de conseguirlo nunca me había planteado publicar y ese fue el momento que decidí dar el paso.

–¿El mejor escenario festivo de Avilés?

–Me gustan todos los sitios de Avilés, no podría quedarme con uno solo.

–¿En qué fiesta se siente más cómoda: el Antroxu, el Bollo o San Agustín?

–El Antroxu. Es la fiesta de mi infancia, nunca me he perdido uno. Además, voy a todos disfrazada, como tiene que ser. Para mí, es la fiesta más especial de Avilés, aunque el resto también me gustan.