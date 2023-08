El mercado medieval se adapta para convivir con las terrazas del casco histórico

La última noche, antes de abrir el Certamen de ganado, siempre hay ajetreo en el pabellón de La Magdalena. Poco a poco van llegando los ganaderos de distintos puntos de Asturias. Lo primero que hacen es preparar sus animales. Limpiarlos bien después del camino, refrescar y no provocar estrés, eso es muy importante. Luego ya deben comprobar el forraje, la alimentación y el agua. Durante cinco días, animales de distintas razas formarán parte imprescindible de la Fiesta de San Agustín. "Para la gente el Certamen de ganado de San Agustín es una buena tradición. Sin visitar el certamen no se siente la fiesta en Avilés. Este mercado siempre está muy concurrido", destaca Santiago Manjón, integrante de la asociación Parda de montaña de Asturias, añadiendo que este año la Parda de Montaña va a ser presentada por cinco ganaderías más, son de Nava, Siero y Pola de Laviana. Para mayoría de los ganaderos, el certamen se convierte a un escaparte donde se puede mostrar se ganado y observar el de los demás. "La verdad, es que después muchos ganaderos hacen compras, porque durante el mercado están mirando, valorando", continuó Manjón. Esta edición promete ser muy interesante, son ejemplares de gochu asturcelta, cabra bermeya, pita pinta, oveya xalda –como novedad–, asturcones, y otras razas autóctonas de Asturias hasta sumar 400 ejemplares. Además, los organizadores han preparado una pista de la exposición de animales domésticos.

En su conjunto, en el 13.º Certamen de ganado de San Agustín habrá presencia de casi 400 reses de 95 ganaderías. Como principal novedad de esta edición, mañana, sábado, tendrá lugar el Concurso de oveya xalda, en el que participarán 12 ganaderías de nueve consejos de Asturias. La inauguración oficial será hoy, a las 17.00 horas, en el pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

El mercado

"Desde el sol salido fasta ser puesto", con estas palabras hace casi 600 años, los reyes católicos permitieron a la villa de Avilés tener un mercado franco todos los lunes del año. Después de seis siglos el mercado medieval se desarrolla en las calles La Ferrería, Jovellanos, del Sol, Las Alas, La Fruta, Los Alfolíes y también en las plazas de Camposagrado, Carlos Lobo y Alfonso VI.

El año pasado el Ayuntamiento pidió a los dueños de los bares en la calle La Fruta que apartaran sus terrazas, para dejar más espacio al Mercado. "Hubo mucha gente, pero a mí que más me da si no hay terraza. El año pasado nos perjudicó el mercado. Este año no me pidió a nadie a apartar las mesas", destacó la dueña del bar Monterrey en la calle La Fruta. El mercado promete estar lleno de sabores y olores, además de presentar distintos tipos de artesanía. Más de un centenar de puestos de cuero, cerámica, alimentación abren sus puertas hoy por la tarde. Es uno de los lugares imprescindibles para sentir el espíritu de la fiesta de San Agustín, algo imprescindible estos días.