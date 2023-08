Roban en una tienda de souvenirs de Avilés por valor de más de 800 euros

En la primera quincena de agosto, Avilés ha experimentado una afluencia masiva de turistas. Con la ocupación en hoteles por encima del 95% de su capacidad, los visitantes abarrotan las calles y las tiendas, entre ellas las de souvenirs, como la de "Avilés, ¡qué guapina yes!", en la calle de la Fruta. En su interior, Vanessa Varela, su propietaria, atiende a los visitantes y les ofrece productos típicos de recuerdo de su estanca en la villa, pero también productos locales y propios, como camisetas de marcas regionales, libros en asturiano o bebidas artesanales. Sin embargo, el pasado 15 de agosto, Varela sufrió un hurto por valor de 822 euros que ha afectado gravemente a su economía. Al no haberse producido violencia, su seguro no se hará cargo de las pérdidas.

"Si el producto no ha sido forzado o no se produce una agresión, el seguro no lo cubre", explicó Varela, que se siente "dejada de la mano de Dios", ya que se trataría del segundo robo por parte del mismo individuo. "Le han visto por Avilés con una de las camisetas que robó días antes", comentó Varela, quien explicó que el autor del robo se abalanzó sobre el perchero y "agarró" las prendas y bolsos, los cuales introdujo en una bolsa de supermercado. Cada producto, con un valor de entre 20 y 30 euros. "Me ha dejado sin material en temporada alta", lamentó al tiempo que criticó "lo barato" que sale robar, ya que, según explicó, "no es la primera vez que pasa en la zona". "Es otro mes que no cobro", afirmó la comerciante, que agradeció las muestras de cariño de los clientes y de una de las marcas de los productos robados, Puru Remangu, que le repuso los productos tras "el susto".