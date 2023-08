"Tal vez los grandes premios de Fórmula 1 sean más para ingenieros que para pilotos", dice Álvaro Pendás

El ingeniero Álvaro Pendás (Madrid, 1990) lo es por dos ramas: la Aeronáutica y la Aeroespacial. Estudió en Southhampton, en Reino Unido. Se ha especializado en aerodinámica en coches Fórmula 1 y superdeportivos. Y es que ha trabajado para Aston Martin y McLaren. Sobre todo esto ofreció ayer un seminario incluido en los Cursos de La Granda ante la ausencia, por enfermedad, del economista Pedro Schwartz. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA justo al final de su ponencia ilustrada de términos tan exóticos como "stagnation point" o "drag coefficent" y de episodios tan cercanos como los coches de James Bond en "Spectre"

–Ha dicho que ningún coche es mejor que otro.

–Sí.

–Pero, vamos, un Ferrari 813 contra un Seat 600 parece claro cuál va a ganar.

–Claro que sí. Lo decía de forma sarcástica. Lo que intento decir es que no todos los coches intentan conseguir lo mismo. Es mucho más cómodo ir de compras en un Seat que en un Ferrari: eso seguro. El Ferrari sirve para correr, es un coche con suspensiones muy duras. Es un coche con el que temes circular por si se daña. La carrocería va muy baja y no tiene mucho espacio, normalmente, de almacentamiento. ¿Por qué? Porque esa no es la prioridad. La prioridad del Ferrari es que corra, que sea bonito y que corra mucho. Entonces, no se le da tanta importancia al confort, al hecho de que sea práctico. Sin embargo, a un Seat sí. Un Seat lo puede comprar cualquiera para usar en sus tareas de la vida cotidiana. De ahí que diga que ningún coche es mejor que otro porque son dos coches que son construidos para propósitos diferentes.

–Y por eso Ferdinand Piëch controlaba todo el abanico de marcas.

–Lo mencioné porque Piëch, precisamente, es la persona que más vale de nuestro tiempo en materia de coches: fabricaba tanto un Seat Ibiza como un Bugatti de muchos millones de euros.

–Los problemas mayores que tienen que solucionar los ingenieros ¿tienen que ver con la aerodinámica?

–Si buscas muchas prestaciones, buscas generar también mucha carga aerodinámica. Lo único malo es que, al hacer esto, lo que haces es incrementar el área expuesta al aire y, con eso, incrementas también el consumo, sin embargo, obtienes esa carga aerodinámica que en las curvas te da mucha ventaja con respecto a otro coche más normal. No es lo más importante para coches cotidianos porque no están hechos para generar carga aerodinámica, si no más bien para que el aire resbale a su alrededor, para que sean prácticos y gasten lo menos posible. La aerodinámica es un mundo. ¿Es el más importante? Todo es importante, aunque es mi especialidad profesional

–Eso, su especialidad ya tiene casi un siglo: en la misma época de los Ford T estaba el Mercedes T80, que parecía del futuro.

–Esto se viene haciendo desde hace más tiempo de lo que la gente piensa. Este Mercedes T80 se construyó uno solo y era para batir récords de velocidad, no era para utilizar por las calles.

–Llegaba a 750 kilómetros por hora.

–Entonces nadie los había superado, hoy incluso se ha podido superar la barrera del sonido por tierra. Estos tests se hacían más para diversión de ingenieros como Ferdinand Porsche o para hacer "showcasse" de la marca. Se interrumpieron con la llegada de la Guerra. Nunca se habría comercializado sólo servía para decir: "Mirad lo que podríamos hacer si tuviéramos tiempo y paz".

–¿Los grandes premios son de pilotos o de ingenieros?

–Un poco de las dos cosas. Tal vez sean más de ingenieros que de pilotos, pero, bueno, un gran piloto siempre va a poder sacar mayor potencial al coche del que tiene. Por poner un ejemplo obvio: un Fernando Alonso siempre le va a sacar más rendimiento al coche del que tiene. Si es un coche para quedar noveno, él conseguirá, normalmente, quedar séptimo o sexto. En ciertas carreras es más difícil esto que quedar primero con uno que es más rápido. Tal vez los ingenieros tienen más influencia. Por supuesto, los pilotos son importantes.

–¿Los pilotos pasan poco por las fábricas?

–Hacen pruebas cortas, pero de varias horas: simulador toda la mañana, paran a comer y a seguir de tarde. El simulador es un lugar bastante estresante: hace mucho calor, estás con una pantalla; al piloto se le aplican simulaciones de pesos en el cuello. Alguna vez me ha dicho algún piloto que encuentran el simulador tan duro como el circuito: están muchas más horas metidos allí que en el circuito.

–¿Se le pasó por la mente alguna vez que podría haber gente en un bar discutiendo sobre aerodinámica?

–Hay documentales, mayor acceso a la información a través de redes sociales y, evidentemente, de la clásica tele de toda la vida. Ayuda también tener dos pilotos españoles en Fórmula 1, además, muy buenos los dos. Es normal que se hable más, aunque se haga un porquito en términos generales. La gente igual entiende más que hace quince o veinte años.

–McLaren se dedica a la Fórmula 1 o a los superdeportivos. Usted trabaja para la línea de coches de calle.

–Bueno, trabajaba para McLaren hasta hace relativamente poco. Antes, en Lotus, en Fórmula 1 y en Aston Martin, en coches de circuito y en superdeportivos. Ahora estoy en una compañía del grupo Volkswagen. Toda esta carrera me ha permitido conocer todas las ramas del negocio.

–Se lo decía porque el catálogo de coches de calle de McLaren no son muy de calle.

–Están homologados, eso sí. No son prácticos, son exclusivos. En su día, en 1991, salió el McLaren F1. Se llamaba así. Tenía motor BMW y marcó el récord de velocidad. Es un coche que es empeño de Gordon Murray, el diseñador jefe de McLaren. Ahora mismo es uno de los coches de calle más cotizado del mundo: puede costar de segunda mano 30 millones de libras. Se han vendido por 35, por 17.

–A los coches de calle, a los normales, les afecta la crisis de los microchips desde hace tiempo. ¿Y a los de Fórmula 1?

–No, no les afecta. Ni a los de Fórmula 1, ni a los superdeportivos: son menos que los utilitarios y por eso es más fácil alcanzar la solución.