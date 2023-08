«Avilés es una ciudad resultona, Pérez Simón quedó ‘apantallado’»

Asegura la alcaldesa Mariví Monteserín que el diseño de las fiestas en Avilés presenta la complicación de que, con solo un millón de euros, tienen que programar múltiples citas en el calendario festivo local: Antroxu, El Bollo y San Agustín. En esta entrevista hace balance del gran verano turístico y los nuevos modos de programación cultural y de ocio.

–¿Cuántas veces ha tenido que escuchar estos días que la de este año era una oferta pobre para San Agustín?

–Hemos tenido a lo largo del verano conciertos como Manu Carrasco o «Girls to the front!» para esta noche de los fuegos en colaboración con el Niemeyer, pero es verdad que estas fiestas son las primeras tras unas elecciones. No es que dudáramos de que siguiéramos gobernando, pero no queríamos sujetarnos a una programación sin tener el 100% de seguridad, como han hecho otros ayuntamientos. Cuando estas fiestas se suelen programar, allá por abril, estábamos en otra cosa y, por prudencia, no quisimos meternos en esto. Tampoco disponemos de ese millón de euros que tienen otras ciudades para su semana grande así que hemos hecho una semana lo más plural, participativa, dedicada a todos los públicos, que mantiene las actividades tradicionales, pero no hemos ido a otro tipo de conciertos porque no podemos.

–El concierto de esta noche de los fuegos en la plaza del Niemeyer, ¿servirá para repetir el modelo de grandes eventos en ese espacio?

–Para nosotros, y para ellos también, es fundamental intensificar las relaciones del Niemeyer como espacio con la ciudad y la participación del Niemeyer en la actividad cultural y festiva de la ciudad.

–¿Cabría, pues, más San Agustín en el Niemeyer?

–Siempre cabe y dependerá de las disponibilidades presupuestarias, aunque en las convocatorias en la plaza siempre es más complicado cobrar entrada. Ahí hay que tener una mirada hacia futuro.

–¿Ve opciones a conciertos de pago en esta semana grande?

–La ciudad ahora tiene un lugar extraordinario para ello, el pabellón de La Magdalena, ahí hay que explorar todas las posibilidades que pueda dar de sí, poco a poco y situándolo como lugar de parada de una serie de circuitos, no a lo loco, hay que ir asentándolo para espectáculos de pago. Es un lugar absolutamente apropiado para 5.000 personas que es lo que atrae ya un cierto tipo de artistas.

–También se han convertido Avilés en lugar de parada de festivales como el Reggaetón Beach o la Liga de Freestyle, ¿continuarán con esa apuesta?

–Por supuesto. Lo que tiene posibilidad se hará, hemos descubierto que podemos hacer eso igual que podemos hacer grandes eventos deportivos. La ciudad dispone de equipamiento y de capacidad pero hay que distribuirlo a lo largo del año para que no todo ocurra en los meses de intensidad turística porque también trabajamos para que disfruten nuestros vecinos.

–Los turistas apuestan cada vez más por Avilés, ¿este promete ser un verano récord para la ciudad tras San Agustín? ¿se atreve a realizar un primer análisis de estos días festivos?

–Creo que más que de semana hay que hablar del verano. Avilés es una ciudad absolutamente dinámica en cuestión festiva teniendo en cuenta que, con nuestro tamaño, tiene cuatro fiestas, con un verano de lo más intenso porque realmente desde junio hasta el último día de agosto hay multitud de actividades. En el balance de julio hay ya un incremento muy importante de turismo, las cifras oficiales hablaban de un 26% y un porcentaje muy importante es de turismo extranjero, a lo que ayudan las nuevas conexiones del aeropuerto, nuestro clima y que tenemos una ciudad muy bonita con un casco histórico muy atractivo y que responde perfectamente a las expectativas, con un programa cultural, además, que es un polo de atracción. Empezamos en junio con el Famous Wine Festival, Sabores de plaza en plaza, la Noche Blanca, el Reggaeton Beach, Focart, Celsius, el Intercéltico, AstuRisas, la Mar de Ruido, la Cerveza, y luego ya la semana grande. Y se hace con un millón de euros para todo el año, que es lo que gastan solo en su semana grande ciudades de nuestro entorno.

–¿Cómo se logra ajustar ese exiguo presupuesto a la variedad de eventos y programación festiva para que quede equilibrado a cada momento?

–Con todas las dificultades. En realidad todo lo que tiene que ver con las convocatorias festivas es inversión para la ciudad en el sentido de que atrae actividad económica y personas y, por tanto, dinamiza todo lo que tiene que ver con los servicios. Tenemos que ver que no es solo un gasto, pero hay que hacerlo bien y cada vez tiene más dificultades porque tampoco tenemos una infraestructura administrativa para ello y nos complica mucho la vida la ley de contratos. Nuestros grandes sobresaltos a la hora de organizar la temporada festiva en todas sus convocatorias tienen que ver con las líneas de contratación.

–¿Hay posibilidad de subir de ese millón de euros en festejos?

–A mí no me gusta hablar del presupuesto por parcelas, es un conjunto; por eso, si hay posibilidad en el conjunto de necesidades del Ayuntamiento, se valora, pero hay que tener sobre la mesa todas las prioridades o corres peligro de equivocarte.

–Pero, ¿es una aspiración?

–Sí, creo que merece la pena trabajar para que la ciudad sea lo más dinámica posible porque, además, detrás hay también iniciativas particulares o de instituciones que nos ayudan y nos complementan, si no sería imposible. Por tanto, merece la pena pero hay que tener siempre en la cabeza todos los números de la ciudad, los ingresos y los gastos.

–En el capítulo de infraestructura administrativa, ¿se dotarán, al fin, con los nuevos socios de gobierno de Cambia en el área de Festejos, de un asesor para ese capítulo?

–Sí, nuestra concejala de Festejos está en ello, lo que pasa es que ahora mismo estamos en plena intensidad festiva. A partir de septiembre podremos ver eso. Pero no solo, en otros sitios hay una empresa dedicada a esto. Siempre dije, tanto con Ana Hevia como con Yolanda Alonso y ahora con Sara Retuerto, que Festejos es una unidad complicada y, además, estás todo el día muy sujeto a la crítica de todo el mundo, como no puede ser de otra manera. Tienes un presupuesto muy ajustado y un aparato muy pequeño. Ahí sí que aspiro a que, en algún momento, nuestro Parlamento, además de ocuparse de lo que se está ocupando, haga una reflexión sobre las leyes que hay que modificar.

–Con el boom turístico de este verano, ¿corre peligro Avilés de morir de éxito?

–De momento es una oportunidad, lo que pasa que somos una ciudad resultona. El otro día decía el señor Pérez Simón que había quedado «apantallado», que es una expresión mexicana muy bonita. Esa es nuestra oportunidad y, por tanto, tenemos un margen todavía de desarrollo amplio de nuestro sector servicios, pero tiene que ser siempre muy pegado a la realidad. Queremos que nuestro turismo sea de calidad, que esté próximo a las actividades culturales y deportivas y que no defraude.

–¿Qué riesgos aprecia?

–El Gobierno de Asturias ya lo está notando y es el tema de la vivienda, que no se nos dispare o nos desaloje como en ciudades tipo Málaga o Palma de Mallorca y pudiendo observar bien lo que ha pasado en otros sitios, es tiempo de curarnos en salud para que no exista ninguno de esos conflictos que nos puedan desvirtuar nuestro mercado, entre otras cosas porque necesitamos que el mercado de vivienda esté equilibrado. No vivimos solo de esto, somos una ciudad industrial y tenemos expectativa de crecer industrialmente, nos interesa mucho. Entre nuestro espacio de Baterías, Alcoa y la Isla de la Innovación no podemos olvidarnos de las empresas y no lo vamos a hacer: tenemos el sistema de acogimiento de vivienda, de formación y otros mecanismos con los que podemos acompañar para que este crecimiento sea sostenible porque nos interesa muchísimo.

–Si con San Agustín finaliza el verano para los avilesinos, ¿cuál sería la definición de este verano para usted?

–Creo que estamos en un momento bueno, de oportunidades, no solo a nivel turístico, también en industria. Y este creo que ha sido el verano en que recuperamos la absoluta normalidad, es el verano en que superamos el covid a nivel de convivencia, fiesta, actividad, viajes... Hemos recuperado esa normalidad y lo que nos queda a partir de ahora es seguir un crecimiento sostenible e inteligente, porque el éxito está bien pero morir de éxito no está bien, no puede ser.

–¿Cómo se van empastando las relaciones con los socios de gobierno?

–Bien, creo que tenemos una convivencia buena. Ellos están iniciando un trabajo en la gestión y eso tiene sus dificultades, pero en general creo que hay una colaboración sana y positiva porque habíamos hablado mucho antes y, de momento, lo estamos logrando.

–Prioridades para el próximo inicio del curso político.

–Nuestra urgencia está en ver y acompañar el crecimiento y desarrollo industrial, y ejecutar esos casi 10,2 millones de euros que tenemos gracias a Europa. Estamos rematando el centro de Gutiérrez Herrero, las viviendas para jóvenes en La Luz, estamos en La Merced y Marcos del Torniello para avanzar en el plan de bajas emisiones, y el conservatorio, que en cuanto acabe el mercado medieval empezará ya la transformación del edificio de La Ferrería. No podemos parar porque todos esos proyectos hay que acabarlos en tiempo y forma.

–En el capítulo de grandes infraestructuras: Ronda Norte, plan de vías, Baterías… ¿qué avances esperan con el Gobierno central?

–Para nosotros es muy importante que se configure el nuevo Gobierno para continuar esas tramitaciones, aunque administrativamente no paran, pero se pueden impulsar o no en función de quién tenga responsabilidades.

–La Ronda Norte es objeto de debate desde Castrillón, concejo que se considera minusvalorado en el planteamiento de esa infraestructura, ¿qué les diría usted?

–Aquí se está frivolizando muchísimo con una cuestión que administrativamente es muy garantista y no se está hablando de dónde se encuentra exactamente el proyecto. El proyecto no está en punto muerto, pero tampoco se ha decidido un trazado. Al final todo lo que está pasando es hablar por hablar y lo que se necesita es un recorrido administrativo que termine en una solución positiva para todos pero también para nuestra ciudad y nuestro puerto porque estamos hablando de conectar un puerto de interés general, de manera que su tráfico y el de las industrias del entorno tengan una salida que no moleste ni contamine a nuestra ciudad.

–E insisten en conectar esa infraestructura con el hospital.

–Es un beneficio para toda el área sanitaria, así que frivolizar es lo último que podemos hacer: los que estamos afectados debemos jugar el papel de acompañar para que, cuando se defina cómo y por dónde, y tenga los correspondientes informes administrativos, habrá tiempo de alegaciones y opiniones, pero todo bien datado. Lo que está sucediendo ahora es un cúmulo de frivolidades.