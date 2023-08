Los criadores de asturcones, reunidos en Avilés, dan por superado el peligro de extinción

El segundo día del CXXXIX Certamen de ganado de San Agustín dio protagonismo a los asturcones, una raza de caballos autóctona de Asturias. Algunos participantes habían entrenado a sus animales para el concurso de arrastre, aunque para la mayoría criar estos caballos es una simple afición sin beneficios económicos que solo se ve recompensada con evitar la extinción de estos equinos. Hace diez años la raza estuvo en riesgo de desaparición, pero hoy en día esa peligrosa situación ha remitido, según destacan los criadores, que añaden lo "muy difícil" que es criarlos sin perder las características morfológicas. "No todo lo que nace se puede dejar para criar, porque no todos tienen las características idóneas de la raza. Puede tener las orejas demasiado grandes o no tener subcóncavo. Entonces, un año del trabajo fuera", afirma la criadora Verónica Cebanal. Hoy, en el pabellón de La Magdalena, a las 10.00 horas, tendrá lugar el concurso morfológico de asturcones. Y a las 18.00 horas empezará el concurso de arrastre con bueyes.