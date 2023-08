Aitana, la joya del patinaje avilesino

Aitana Álvarez está de enhorabuena. La patinadora avilesina acaba de ser elegida entre las 25 mejores de todo el país en su categoría y recién aterrizada de su aventura, quiere más. "He llegado y me he apuntado al gimnasio. Me quedé impresionada con los cuerpos que tenían mis rivales, quiero igualarlas", explica la deportista, muy exigente consigo misma y preparada para afrontar nuevos retos.

"Si estoy aquí es por culpa de mi prima. Ella fue la que empezó en el mundo del patinaje, en el mismo club que yo, el Virgen de la Luz. De pequeña iba a verla a patinar, a las exhibiciones, y me metió el gusanillo", explica Álvarez. Eso fue hace más de 10 años. Ahora es una de las patinadoras más talentosas de la región. "Yo solo quería saltar como ella. Siempre la he tenido ahí cuando me ha hecho falta, es uno de mis grandes apoyos", explica la avilesina, que considera su club "como mi familia" al pasar más de media vida enrolado en sus filas.

En tierras catalanas, donde se disputó el campeonato de España de Patinaje Artístico juvenil, Álvarez tuvo mala suerte desde el principio. "Me tocó ya en la fase de grupos contra las mejores, pero por lo menos salí a defender lo que sé hacer", comenta la patinadora, muy sorprendida por el poderío físico que tenían sus rivales. "Comparado con las catalanas o las gallegas somos muy pequeñitas. Necesito trabajar más el aspecto físico", analiza la avilesina, que a pesar de estar de vacaciones ya tiene su mente puesta en la próxima temporada.

A sus 16 años, Álvarez compatibiliza su trabajo sobre unos patines con sus estudios. Está a punto de empezar Primero de Bachiller y tiene claro cuál será su siguiente paso, estudiar Física en Gijón. Todo esto le va a quitar mucho tiempo de entrenamiento, pero la avilesina no se queja. "Nunca me ha costado estudiar. Siempre me he organizado bastante bien. Además, tengo facilidad con el tema, porque me siento y lo suelo sacar", explica la patinadora, que no quiere oír hablar de bajarse de las cuatro ruedas. "Si algún día lo tengo que dejar me gustaría entrenar a niñas pequeñas. Mi sueño sería enseñar lo que a mí me enseñaron y poder transmitir esa pasión, como hicieron conmigo", señala Álvarez, que quiere que el espíritu de familia del Club Patín Virgen de la Luz siga pasando de generación en generación.