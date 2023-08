Avilés se moja bajo una lluvia de colores

En San Agustín las ganas de fiesta ganan a las fiestas programadas mismas. Se ve en cada escena. Hay una madre que aguanta la chaqueta del chaval, que se ha metido en un hinchable como Bob Esponja en una piña debajo del mar. Habla con otras madres. También aguanta el palo de algodón de azúcar (de color azul). Un ojo en el niño, un pellizco al algodón, un movimiento de cadera porque suena "que nadie como tú me conoce" y los oídos en la otra madre. Un prodigio festivo. Pero es lo que pasa siempre en Avilés, sobre todo cuando llegan los fuegos: que las ganas de fiesta son tan incalculables como el final de un plazo de obras. Así pasó anoche: desde las once, el cruce de Larrañaga se estrechó más de la cuenta con la afición popular por los fuegos.

La madre, el niño y el algodón de azúcar –cosas simples– ganaron a un programa festivo sin alardes y también a la borrasca "Betty", la que ha adelantado octubre a finales de agosto: "A ver si no llueve" fue el adagio que más veces se escuchó a lo largo de la jornada de ayer. Un deseo baldío porque a la hora exacta del lanzamiento de los cohetes comenzó un aguacero inmisericorde que casi da al traste con el espectáculo, los mil trescientos y pico disparos que lanzaron al mojado cielo de medianoche los de Pirotecnia Pablo, de Cangas del Narcea.

Eso, los fuegos, marca un antes y después. Porque, aunque queda todo el día de hoy para rematar la celebración (a las 21.30 horas, el primer pase de "Cuarta calle" y las 23.30 horas, el de "Tekila", ambas en La Exposición), el personal ya está recogiendo la mente festiva, que mañana hay que trabajar.

Antes de que suceda todo esto, sucedió que anoche se pudo mover el cuerpo un poco con "Kubo", a este lado de la ría, y, casi a la vez, con "The Girls to the Front", al otro lado. Estas, que se incorporaron al programa festivo después de que lo hubieran presentado oficialmente, lo dieron todo para los que se juntaron en torno al escenario al aire libre del Niemeyer. Ahí no estaba la madre, el hijo y el algodón de azúcar, aunque la feria del Muelle no detuvo sus pilas. Ni los coches de choque, ni el tren de la bruja.

Cuando la tarde había dejado paso a la noche quedó tiempo para contar que Eulali Moreno Carrillo había contado cuentos durante la tarde en el Mercado Medieval. Eulali Moreno Carrillo es "La princesa valiente" y lo será de "El príncipe Lalín quiere ser bailarín". Cuenta que lleva diez años de acá para allá. En Los Alcázares, en la región de Murcia, en Chantada, en Lugo... "Soy vasca, pero mis padres son de Jaén", subraya.

En La Grapa, donde las cinco carpas de Nintendo Switch, también había muchos niños. Pero no estaban para escuchar: querían participar. Lo confirmaron a este periódico Laura, Ari, Pelayo, Dani y hasta Chen. Ninguno levantaba dos palmos del suelo. Había también muchos padres, pero nada de algodón de azúcar.