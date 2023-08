La resonancia magnética (RM) es una técnica de imagen médica que no usa radiación y tiene especial utilidad en el diagnóstico de enfermedades neurológicas, patología muscular, ósea y abdominal entre otras.

En el contexto de la resonancia magnética (RM), el término «tesla» se utiliza para describir la intensidad del campo magnético utilizado (0,3, 1,5 ó 3 Teslas).

Un campo magnético más fuerte, medido en teslas, permite obtener imágenes más detalladas y de mayor calidad, pero también requiere tecnología y equipos más avanzados.

En la búsqueda constante por brindar atención médica de calidad y tecnología de vanguardia, la clínica Salutec cuenta con una RM puntera en la región. Se trata de un equipo de alto campo (3 teslas) de la compañía Siemens.

La «Magnetom Vida”, nombre comercial de esta RM de la compañía alemana, es una máquina que va más allá de lo convencional, brindando imágenes de alta resolución que permiten a los médicos obtener información anatómica y funcional. Esto resulta especialmente relevante en casos médicos complejos, donde la precisión es esencial para tomar decisiones.

Imagina ver una fotografía de tus recuerdos favoritos, donde cada detalle está nítidamente capturado, desde los colores hasta las texturas. Eso es lo que la RM permite hacer, pues esta máquina crea imágenes detalladas del interior de tu cuerpo, revelando información que antes podría haber pasado desapercibida.

Comparada con las resonancias de menor campo (1,5 teslas o resonancias abiertas de entre 0,2-0,7 teslas) la resonancia de 3 teslas ofrece una mayor calidad de imagen, lo que se traduce en diagnósticos más precisos y precoces. Es como si pasaras de un televisor antiguo a una pantalla de alta definición: los detalles saltan a la vista, lo que ayuda a los médicos especialistas en radiodiagnóstico a comprender mejor tu salud y encontrar soluciones más precisas.

Esta RM no solo destaca por su potencia, sino también por su diseño, que combina tecnología de vanguardia con comodidad para el paciente. A diferencia de las resonancias abiertas, que a menudo sacrifican calidad por confort, esta máquina ofrece lo mejor de ambos mundos. Los pacientes pueden confiar en que recibirán imágenes de la más alta calidad sin comprometer su experiencia durante el estudio.

En Clínica Salutec, no solo confian en máquinas. Cuentan con un equipo de radiólogos expertos que no solo ven imágenes, sino que también las entienden. Cada estudio realizado está supervisado por radiólogos altamente capacitados. Su experiencia no solo garantiza interpretaciones precisas, sino que también permite ajustar los protocolos de imagen en función de la condición única de cada paciente y los hallazgos obtenidos en el estudio. La atención personalizada se traduce en diagnósticos certeros y tratamientos eficaces.

En definitiva, cuando decides confiar en esta clínica, estás en manos de profesionales altamente cualificados que cuentan con la mejor ayuda tecnológica posible y que buscan la excelencia médica en el tratamiento al paciente.