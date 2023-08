A los ganaderos no los animan ni los premios

Paulino Alonso golpea con orgullo a su toro "Chato". El animal de raza parda alpina de montaña acaba de recibir el premio de "Gran campeón" del prestigioso y centenario concurso de Avilés, y eso hace feliz a su dueño. Además, en la ganadería de Alonso hay unas 25 vacas preñadas por el semental y dos de las madres futuras también han ganado premios. "Es un buen toro, yo llevo toda mi vida con animales y más noble que ‘Chato’ no había visto nunca", asegura el dueño del toro campeón.

Después de recoger el premio, Paulino Alonso volverá a su casa y se reencontrará con los problemas que atenazan al sector ganadero. A sus vacas les gusta pasar el tiempo en las montañas comiendo hierba, pero por culpa de la sequía, después de estar todo el día en el campo las vacas siguen hambrientas y se necesita cebarlas con pienso y forraje porque la hierba seca almacenada tampoco abunda: de una finca que el año pasado dio a Paulino Alonso seis balas de hierba, este año tiene sólo tres. "No sé cómo nos las arreglaremos de cara al invierno. Las vacas no aguantan con la comida que hay en las montañas, no es suficiente. Si el año pasado tiraban pastando hasta noviembre, ahora hay que reforzarles la dieta. Gracias a Dios que tengo un trabajo paralelo, pero tengo todos los meses que poner dinero para alimentar a mi ganado, si no, tendría que sacrificarlo", lamenta el ganadero de Laviana.

Otro ganador de distintos premios comenta que la alegría por los galardones de este año se diluye rápido por la mala situación del sector. El joven Alejandro de Juan, de Llanera, el dueño del toro "Actor", el campeón del certamen avilesino en raza asturiana de los valles, destaca que nunca ha vivido una situación tan difícil. Los premios que entregan cada año a los mejores animales le animan, pero muy poco. "Los animales no tienen qué comer en el campo por la sequía. Al final la solución de mucha gente es liquidar a los animales, quitar cabezas de ganado. No hay otra solución. Los premios no te van a salvar el año", lamenta el ganadero. Para los participantes, el Concurso de ganado de San Agustín es un escaparate que permite evaluar las reses de otros ganaderos, intercambiar opiniones y ver cómo tienen que ser las características morfológicas de cada raza. Así ha sido durante 139 años.

Los premios los entregaron la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; la concejala de Festejos, Sara Retuerto; la directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta; miembros de la corporación municipal y representantes, tanto de otras administraciones locales como de entidades vinculadas al sector ganadero. "Lo más importante es daros las gracias por el enorme esfuerzo que estáis haciendo en el sector, con profundas dificultades como los precios de la materia prima", saludó la Alcaldesa a los ganaderos en la ceremonia de clausura del certamen.

Las ganaderías premiadas proceden de 32 concejos de Asturias. El concejo de Gozón el que más animales aportó al concurso. Avilés presentó a la competición trece animales y se alzó con el premio al mejor toro de asturiana de doble grupa. El segundo municipio que más animales aportó fue Llanes, con 49 reses. En cuanto a las novedades, doce criadores de oveya xalda se han presentado el concurso por primera vez. Además, participaron 20 criadores de asturcones. Un asturcón avilesino se hizo con los premios al mejor macho asturcón del certamen, al mejor movimiento de machos asturcones y quedó en segunda posición en el concurso de arrastre. En general, en el 139º Concurso de San Agustín participaron casi 400 reses de 95 ganaderías. En su mayoría eran de la raza asturiana de los valles.