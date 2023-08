"No hay duda de que a Javier Gutiérrez se le debía dar el Premio Nacional de Teatro", dice Luis Bermejo

El actor Luis Bermejo (Madrid, 1969) es el coprotagonista, junto a Javier Gutiérrez, de "El traje", un espectáculo cuyo reestreno nacional acoge el teatro Palacio Valdés este próximo sábado (21.00 horas). Bermejo y Gutiérrez trabajaron juntos el año pasado en "Los santos inocentes", un espectáculo por el que el actor madrileño se llevó el premio "Talía" a la mejor interpretación de reparto. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

–Este fin de semana vienen a Avilés con "El traje".

–Eso es. Una obra de Juan Cavestany, con Javi Gutiérrez y con un servidor.

–¿Sienta igual de bien ahora que hace diez años, cuando estrenaron el primer montaje?

–Bueno, yo creo que es una suerte, para empezar, poder tener esta experiencia: poder revisar aquel texto con el mismo equipo y con diez años de distancia. Si lo piensa, es un lujo. Seguramente, alguien dirá: "Bueno, ya lo hicisteis". Bueno, ¿y qué?

–También se pueden hacer muchos "Hamlet".

–Claro. Esto el cine no sé si lo posibilita, pero las artes escénicas, el teatro en este caso, te dan la posibilidad de poder volver a un texto y ver qué tiene de actual, cribar lo que era de aquella época y sorprenderte con las cosas que estaban escritas y que siguen más vivas que nunca porque creo que vivimos en una época muy descarnada, muy individual, llena de cada vez más egos y de mucho ruido ... Bueno, lo estamos viendo estos días en los diarios. Entonces estos personajes que tienen un alma, digamos, muy ibérica, a nosotros nos sirven para seguir explicándonos este misterio que es vivir. Y también nos sirven para poder formularnos preguntas y, sobre todo, también para divertirnos: no hay que olvidar que "El traje" es un juguete cómico muy interesante de abordar. Es el teatro que a mí me gusta mucho. Vaya, que empatizo mucho con esto que hace Juan Cavestany, y Javi [Gutiérrez] creo que también. Este teatro del absurdo visto con los ojos de un autor muy contemporáneo, muy pegado a la realidad. Con lo cual, hay muchísimos ingredientes que invitan a volver a "El traje".

–El primer montaje tenía un contexto muy claro: las consecuencias de la crisis de 2008.

–Esa crisis que parece permanente que se ha convertido en una manera de latir del corazón.

–De entonces acá en este país han pasado un montón de cosas.

–Pero parece que las tretas que los poderosos utilizan para medrar siguen siendo las mismas. Lo hemos visto hace poco con el caso "Tito Berni" y lo estamos viendo ahora con el caso "Rubiales". Desde mi punto de vista, son actitudes lamentables y que yo creo que están retratadas en este texto de Cavestany. Creo que "El traje" habla de muchas cosas: se intenta adentrar en el combate psicológico que todos tenemos cuando estamos en una época tan agobiante como puede ser esta en la que estamos ahora o en aquel momento, en plena crisis. Todo esto, en clave de humor. Además, el humor de Cavestany. ¿Cómo no volver a este texto si tenemos a Cavestany a nuestra disposición? Pero no sólo a él, también está uno de los mejores actores de este país: Javi Gutiérrez. Pues, oye, miel sobre hojuelas.

–¿Cómo fue el aquel resucitar este espectáculo?

–Siempre ha estado ahí: en el pensamiento de los dos porque cuando lo hicimos por primera vez tuvo un recorrido muy corto: apenas pudimos disfrutarlo. "Oye, ¿por qué no lo hacemos?" No hay duda de que a Javier Gutiérrez se le debía dar el Premio Nacional de Teatro: es un tipo muy vinculado al teatro, muy concienciado, asiste a festivales, está buscando textos constantemente: es un alma de teatro, un gran animal del escenario. Él se empeñó en "El traje" y gracias a ese empeño ya estamos aquí.

–El año pasado habían trabajado juntos en "Los santos inocentes".

–Nos volvimos a reencontrar en "Los santos inocentes". Bueno, no nos hemos perdido nunca la pista: somos amigos. Oye, pues sí, fue quizás la excusa perfecta: "Vamos a hacer ‘El traje’" El roce no sólo hace el cariño, también hace equipos. En este caso, con Javi [Gutiérrez], ha sido muy fácil.

–"Los santos inocentes" fue el mejor espectáculo de los "Talía" y usted, el mejor actor de reparto.

–También me dieron el premio de la Unión de Actores. "Los santos inocentes" me ha dado muchas satisfacciones y todo aquel equipo, como le decía, fue un gusto. Tan gusto como que de allí pudiera arrancar la posibilidad de hacer "El traje".

–¿Cómo se plantearon el trabajo? ¿Volvieron a aprenderse el texto?

–De verdad, este trabajo ha sido muy interesante y muy rico. Nos hemos acercado al texto con la memoria que teníamos de él, pero no sólo en el sentido de volver a estudiarlo, más bien "ah, era esto..." En este sentido es que se convierte en un regalo doble: porque es como si, de repente, me hubiera llegado la oportunidad de meterme en un sueño de hace diez años.